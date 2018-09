Inhalt Seite 1 — Sind Mindestbeiträge für Krankenkassen sinnvoll? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie viel Wettbewerb verträgt das Gesundheitssystem? Sorgen die Prinzipien von Angebot und Nachfrage auch in diesem Sektor für Effizienz, wenn der Staat nur die richtigen Rahmenbedingungen setzt? Sollte also der Gesetzgeber die Konkurrenz zwischen Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern verstärken - oder doch weiter verringern?

Ökonomen streiten seit langem über diese Fragen. Die rot-grüne Bundesregierung hat sich gerade für den zweiten Weg entschieden - eine Verringerung des Wettbewerbs. Ein neuer Mindestbeitragssatz von 12,5 Prozent soll von 2002 an für alle gesetzlichen Krankenkassen gelten. Außerdem müssen sich Beitragszahler, die ihre Kasse wechseln wollen, in Zukunft deutlich länger binden. Die Mindestlaufzeit der Verträge soll auf 18 Monate erhöht werden, bisher lag die Grenze bei einem Jahr. Vor allem für Mitglieder der günstigeren Betriebskrankenkassen entstehen zusätzliche Lasten: Werden die Pläne Gesetz, zahlen Versicherte bis zu 1000 Mark mehr im Jahr.

Wenn überhaupt, so ließe sich der Plan mit den Besonderheiten des Gesundheitsmarktes begründen, die kaum ein Wissenschaftler bestreitet: Der Anbieter, also ein Arzt oder ein Krankenhaus, schafft sich in der Regel seine Nachfrage selbst. Der Patient oder Nachfrager kann nur selten kontrollieren, ob eine Verschreibung, Röntgenaufnahme oder Ultraschall-Untersuchung tatsächlich notwendig ist. Angesichts dieser Schieflage - Ökonomen nennen sie Informationsasymmetrie - können auch keine echten Marktpreise zustande kommen. Folglich muss der Staat als Regulierer einspringen.

Unbestritten ist bei Ökonomen auch, dass die Verringerung von Seuchengefahren und ein allgemein guter Gesundheitszustand in einem Land "öffentliche Güter" sind, von denen alle profitieren. Um sie bereitzustellen, ist der Staat genauso gefragt wie beim Straßenbau oder der Einrichtung von Schulen.

Doch die neuerliche Intervention vermag das alles nicht zu begründen. Eine maßvolle Konkurrenz im System vertrage sich durchaus mit dem Versorgungsauftrag, schreiben etwa die Fünf Wirtschaftsweisen vom Sachverständigenrat in ihrem jüngsten Gutachten. Gleich zwei Empfehlungen für die Reform des Gesundheitswesens haben sie vorgelegt: Eine bedeutet einen radikalen Umbau, die andere einen allmählichen Wandel des Systems. In beiden Fällen sollte zwischen den Anbietern mehr, nicht weniger Wettbewerb entstehen.

Indes ist der noch nicht nach den Regeln der Ökonomen organisiert. Die jetzige Wettbewerbsordnung ist unvollständig. Nur "einheitlich und gemeinsam" dürfen die Kassen ihre Leistungen anbieten, stets müssen sie im Verbund mit den Anbietern verhandeln. Es gibt also kaum Wettbewerb um Versorgungsangebote, etwa für chronisch Kranke. Das ist, als müssten alle Autohersteller den gleichen Wagen bauen.

Was bisher nach dem Lehrbuch funktioniert, ist einzig der Wettbewerb um niedrige Beitragssätze. Vor allem kleinen Betriebskrankenkassen gelang es, mit niedrigen Abgaben junge, gesunde, gut verdienende Versicherte anzulocken.