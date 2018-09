Schöne Frauen, die ihr Land verteidigen und zwischendurch baden gehen! Das muss man sich mal in Deutschland vorstellen: Scharping sendet seine Truppe nach Travemünde ins Strandbad mit Bikini und Maschinengewehr, und alle finden das normal. Ich rufe meine Agentin an und sage: "Stehe hier am Strand von Tel Aviv! Eben wollt ich noch über Moses und die Frauen schreiben, aber jetzt hab ich Identitätsprobleme! Die Menschen hier, die haben's gut, die müssen gegen die gesamte arabische Liga ihre Heilige Schrift verteidigen, aber was haben denn wir?! Immer nur Castor-Transporte?! Kämen Sie eigentlich jemals auf die Idee, sich vom Strand zu erheben, um Ihr Vaterland zu verteidigen? Gegen wen überhaupt? Gegen die Maul- und Klauenseuche?! Also, ich persönlich schaff's ja nicht mal, mich voll und ganz hinter Rudi Völler zu stellen! Hören Sie, ich kann doch jetzt nicht als Ex-Zivi über meine Bewunderung israelischer Soldatinnen schreiben, da denken die ja, ich hab 'n Sonnenstich ..." "Hallo!?", ruft die Agentin, "schreiben Sie doch einfach mal was Schönes über Ihren Nationalstolz, bitte! Sehr aktuelles Thema! Wiederhören." Also gut.

Gestern war ich in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, heute stehe ich auf den Golanhöhen und will an meinem Nationalstolz arbeiten. Mit einem deutschen Großvaterlandsschaden aus Yad Vashem und einem 68er-Schaden von Trittin und solchen Leuten, auf den Golanhöhen stehend, am Nationalstolz arbeiten?! Super Idee! Und darum entschied ich sofort, Laurenz Meyers idiotischen Stolz-Satz zu verdammen, Trittins noch idiotischeren Skinhead-Satz mit Blick über Damaskus zu verteidigen und meine goldgelockte Soldatin, die wahrscheinlich im Gaza-Streifen gerade Palästinenser niedermacht, einfach heilig zu sprechen. Absurd, grotesk und traurig, aber es geht nicht anders. Als Deutscher. In Israel.