Von Europa aus gesehen mag es scheinen, als seien die amerikanischen Raketenabwehrpläne nicht mehr zu stoppen. Präsident George W. Bush hat die wichtigsten Befunde seiner strategischen Bestandsaufnahme zusammengefasst. Er und seine Mannschaft haben sich eindeutig auf den Bau einer Raketenabwehr festgelegt: so früh wie möglich, mit den besten Technologien; wirksam nicht nur gegen Raketenangriffe aus Schurkenstaaten, sondern auch gegen versehentliche Zündungen; zum Schutz des amerikanischen Territoriums, unserer Truppen in Übersee sowie unserer Freunde und Verbündeten.

Ich meine dennoch, dass der echte Test für Präsident Bush und seinen Raketenschutzschirm jetzt erst beginnt. Die Herausforderung für Bushs Traum von einer "robusten" nationalen Raketenabwehr besteht darin, nicht nur die technologischen Probleme zu meistern, sondern auch die möglichen Folgen für weltweite Rüstungskontrollbemühungen, die strategische Stabilität und- last, but not least - ihre möglichen Auswirkungen auf Amerikas Allianzen.

Folgende Schlüsselfragen muss Präsident Bush beantworten, bevor er eine Entscheidung über einen Raketenschirm trifft:

Erstens: Wen soll das System schützen und wogegen? Präsident Bush verspricht Schutz für das Territorium der Vereinigten Staaten sowie für unsere Freunde und Verbündeten, und zwar gegen Raketenangriffe aus Schurkenstaaten sowie gegen versehentliche Zündungen. Das heißt: Das System müsste imstande sein, sowohl technisch hoch stehende russische Gefechtsköpfe als auch einfachere Modelle aus Nordkorea, dem Iran oder dem Irak abfangen zu können. Ein derart umfassender Schutz erfordert gestaffelte Abwehrsysteme - oder ein weltumspannendes System wie Ronald Reagans Plan einer weltraumgestützten Laserwaffe. Viele Experten sind überzeugt davon, dass es Jahre, gar Jahrzehnte dauern könnte, einen solchen Schirm zu perfektionieren.

Amerika und unsere europäischen Verbündeten waren in der Vergangenheit oft uneins, wenn es um die Einschätzung strategischer Bedrohungen ging. Innerhalb der Nato aber herrscht immerhin heute Konsens, dass von Schurkenstaaten, die sich Raketen verschafft haben, eine ernste Gefahr ausgeht. Andererseits ist die Möglichkeit eines Raketenangriffs nur eine der vielfältigen Gefahren, vor denen das Bündnis heute steht: Angriffe mitMarschflugkörpern, ein Bombenangriff auf ein Schiff oder Flugzeug, ja, ein terroristischer Akt mit chemischen oder biologischen Kampfstoffen sind allesamt wahrscheinlicher. Ein Raketenabwehrschirm kann dagegen nichts ausrichten.

Zweitens: Wie wird Russland reagieren? Präsident Bush hatte bisher immer erklärt, dass er Russland einvernehmliche Änderungen des ABM-Vertrags (das sowjetisch-amerikanische Abkommen von 1972 verbietet den Bau eines umfassenden Abwehrschirms; die Redaktion) anbieten wird. Sollte Russland das ablehnen, wäre Bush aber auch bereit, den Vertrag einseitig aufzukündigen. In jüngster Zeit hat Russland mehr Interesse an einer konstruktiven Debatte über die Raketenabwehr gezeigt; Moskau hat der Nato sogar ein alternatives System, gestützt auf Kurz- und Mittelstreckenraketen zum Schutz Europas, vorgeschlagen. Dennoch bleibt die Gefahr, dass Russland auf eine einseitige amerikanische Aufkündigung des ABM-Vertrages reagieren könnte, indem es Abrüstungsmaßnahmen suspendiert oder atomar aufrüstet. Es könnte auch beschließen, sich mit China zu verbünden - oder gar mit ebenjenen Schurkenstaaten, die nach Massenvernichtungswaffen streben.

Drittens: Wenn Russland zu einem Gegengeschäft bereit wäre - wie sollte es aussehen? Präsident Bush hat bisher angedeutet, dass er bereit wäre, über tiefe Einschnitte in die amerikanischen und russischen strategischen Nukleararsenale zu verhandeln - im Gegenzug für ein Ja aus Moskau zur Änderung des ABM-Vertrags. Jeder weitere Abbau der strategischen Atomarsenale wäre natürlich höchst willkommen. Aber auch dann bleiben Fragen: Was bedeutet es für die strategische Stabilität und die gegenseitige Abschreckung, wenn solche Einschnitte mit dem einseitigen Beschluss zur Entwicklung einer Raketenabwehr einhergehen? Kann ein geänderter ABM-Vertrag Moskau verlässlich zusagen, dass das amerikanische Abwehrsystem begrenzt sein wird und somit nicht die russische Abschreckung aushebelt? Wäre es womöglich sinnvoll, eine gemeinsame Obergrenze für defensive und offensive Systeme festzulegen, wie dies verschiedene Experten vorschlagen?