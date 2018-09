Der Mai ist der Monat der Abrechnung. Beinahe täglich findet in den Stadthallen und Tagungszentren der Republik eine Hauptversammlung statt. Für die Aktionäre der mehr als 1000 börsennotierten deutschen Unternehmen gibt es belegte Brötchen, Kaffee und die Gelegenheit, Vorstand und Aufsichtsrat ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel den Chefs der Comdirect-Bank, wie denn, bitte schön, der Aktienkurs so stark fallen konnte. Oder der Führungsriege der Deutschen Telekom, warum die Firmenimmobilien auf einmal viel weniger wert sein sollen, als lange behauptet?

Bei den Fragerunden schlägt die Stunde der Aktionärsschützer und ihrer Verbände. Zu den prominentesten gehört dabei die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. Laut Eigenwerbung fühlt sie sich den "Interessen der privaten Anleger" verpflichtet. Und wenn DSW-Gesandte die Vorstände und Aufsichtsräte in die Zange nehmen, dann tun sie genau das, was man von Aktionärsschützern erwartet. Jedenfalls im Prinzip.

Denn die Schutzvereinigung ist den Chefetagen der deutschen Wirtschaft genauso eng verbunden wie den Kleinaktionären - zumindest personell. Der DSW-Vereinsvorstand beherbergt eine ganze Reihe von Unternehmenslenkern, deren Interessen schon von Berufs wegen bisweilen mit denen der Privatanleger kollidieren dürften. Zum Beispiel Metin Colpan, Vorstandsvorsitzender des Bio-Tech-Vorzeigeunternehmens Qiagen. Oder Peter Fischer, Chef der Apcoa Parking, die Parkhäuser betreibt. Oder Thilo Köpfler, Vorstandsvorsitzender der DePfa Deutsche Pfandbrief Bank. Alles Führungskräfte börsennotierter Unternehmen - also genau jene, denen gegenüber die DSW eigentlich die Anliegen der Privatanleger vertreten will.

"Interessenkonflikte sind da mit Sicherheit gegeben", sagt der Berliner Verbraucherschützer und Finanzexperte Volker Pietsch. Unter der Nähe zu den Chefetagen haben seiner Ansicht nach vor allem die Kleinaktionäre zu leiden, die gleichzeitig Vereinsmitglieder der DSW sind. "Schließlich zahlen sie Mitgliedsbeiträge und sollten daher erwarten können, dass die Schutzgemeinschaft auch richtig zuschlagen kann - und zwar ohne jeden Interessenkonflikt." Jörg Pluta, einer der DSW-Geschäftsführer, sieht darin "überhaupt kein Thema. Probleme werden viel besser gelöst, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt."

Gelegenheit zum Zusammensitzen bietet zum Beispiel die Hauptversammlung der Linde AG am 29. Mai in München. Wenn Vorstände, Aufsichtsräte und Aktionäre des im Dax notierten Unternehmens im Internationalen Congress Center zusammenkommen, ist die DSW prominent vertreten. Hero Brahms ist nicht nur der für Bilanzen und Steuern zuständige Linde-Vorstand, sondern gleichzeitig Mitglied im Bundesvorstand der Schutzvereinigung. Im Linde-Aufsichtsrat sitzt Gerhard Beiten, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied im DSW-Landesverband Bayern. Und wenn sich in der Fragerunde auch noch ein Vereinsvertreter aus den Reihen der Aktionäre zu Wort meldet, könnte sie zur reinen DSW-Veranstaltung werden.

Ein Spagat ist nötig, vor allem für Linde-Vorstand Brahms. Als Aktionärsschützer muss er sich um das Wohl der Privatanleger kümmern. Als Unternehmensvorstand hat er eine ganze Reihe anderer Interessengruppen zu versorgen - nicht zuletzt Banken, Versicherungen und sonstige institutionelle Investoren, denen der Mischkonzern aus Wiesbaden zu rund zwei Dritteln gehört. "Ich vertrete auch die Aktieninteressen der unternehmerischen Sicht", sagt Brahms und empfindet das nicht als Widerspruch. Es sei nicht so, dass ihn andere DSW-Mitglieder freundlicher behandeln. In seinen mehr als sieben Jahren im Vorstand der Schutzvereinigung habe er sich nicht als aktiver Aktionärsschützer verstanden. "Ich gebe aus meiner Sicht Rat", sagt Brahms. "Das ist es."

Anders als zu erwarten wäre, ist die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz keineswegs ein Kind des Börsenbooms. Gegründet wurde sie im März 1947, als das Land in Schutt und Asche lag und die Deutschen sich noch um andere Dinge sorgten als um ihre Aktiendepots. Nach dem Krieg ging es dem Verein vor allem um die Entflechtung des Konzerns IG Farben und des Montanbereichs. DaimlerChrysler-Chef Jürgen Schrempp, heute oft im Visier der Aktionärsschützer, war gerade mal zwei Jahre alt. Und die Großkonzernschmiede Thomas Haffa und Ron Sommer waren noch nicht einmal auf der Welt.