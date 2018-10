Stattdessen führt die Straße durch dichtes Gestrüpp, neben ihr staubt eine Zementfabrik, verrostete Zäune und verbeultes Wellblech über Schafställen sind die wenigen Zeugen menschlicher Aktivität. Die Dörfer, klein und immer seltener, verbindet eine Reihe wackeliger Telefonmasten, über die Hügel hinweg bis zum Horizont. Steiler wird der Weg, der Bus stöhnt, die Scheiben beschlagen, Fichten und Tannen wachsen. Dicht rücken die immer spitzeren Gipfel zusammen, um eine fast weglose Gebirgswelt entstehen zu lassen. Epirus. Eine Festung und ein Ort des Widerstandes gegen kriegerische und ebenso gegen friedliche Invasionen.

Im griechischen Bürgerkrieg wurde er zur Heimat der Partisanen, die sich nach dem Vorbild des griechischen Ché Guevara, Aris Velouchiotis, in den Winkeln der Berge verschanzten. Wenige Jahre zuvor, 1941, hatten die Italiener die albanische Grenze überschritten und blieben in den Schluchten von Epirus stecken. Tausende Freiwilliger waren in den Norden gezogen, ihr Vaterland vor den Eindringlingen zu schützen. Sogar Odysseas Elitis, 1978 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt, eilte an die epirotische Front und tauschte die zarte Feder gegen das Gewehr. Schwer verletzt kehrte er aus den Bergen zurück, was ihn nicht daran hinderte, der Landschaft des Epirus einen hymnischen Gedichtband zu widmen: »Die mönchischen Felsen mit kaltem Haar/ schneiden schweigend das Brot der Ödnis entzwei.«

Auch der Dichterkollege Seferis war zeit seines Lebens um die Heimat besorgt: In nächtlichen Albträumen sah er die Verwandlung der Säulen der Akropolis in gigantische Zahnpastatuben - Metapher der Unterminierung griechischer Kultur durch eine amerikanische Zahnpastafirma. Die Vision war der Wirklichkeit nicht so fern: An sonnigen Tagen gleicht das hellenische Staatssymbol einem überbevölkerten Termitenhügel.

Auch Epirus - weit entfernt von der lauten Hauptstadt - blieb vom Tourismus nicht verschont. 200 000 Besucher kommen jedes Jahr. Doch neun von zehn sind Griechen. Sie haben genug vom Meer und von den trockenen Inseln mit ihrem Trubel. Und sie haben eine Landschaft entdeckt, wie sie schon ihre Großmütter mit auf Wohnzimmerkissen gestickten Hirschen heraufbeschworen haben oder mit jenen Fotografien und angegilbten Kalenderblättern von Alpenseen und weißen Gipfeln an den Wänden, die dem deutschen Touristen im Hotelzimmer mit Blick aufs Meer fehl am Platze scheinen. Diese Bilder sind Metaphern einer Sehnsucht nach dem immergrünen Reichtum ferner Alpenländer, in denen Milch und Geld fließen. In einer unwirtlichen und einer der ärmsten Gegenden Griechenlands haben sie dieses Land nun gefunden. Es heißt Zagori, und es ist das Herz des Epirus, das bis hinauf an die albanische Grenze schlägt. Zagori, das bedeutet »Hinter den Bergen«.

Braunbären leben im Walddickicht

Zwei Hauptschlagadern beleben die Felsen, die Flüsse Aoos und Voidomatis. Dazwischen erstreckt sich das zweitgrößte Naturschutzgebiet Griechenlands, recken sich die Gipfel der Timfi-Berge 2480 Meter dem Himmel entgegen. Braunbären leben im Dickicht der Wälder, und über kahle Höhen streifen Grüppchen der Wildziegen. Von den nahe gelegenen Dörfern führen die Wege über die salatgrünen Hügel der Hochplateaus oder über die alten, von waghalsigen Karawanenführern in den Fels gehauenen Pfade an den Rand eines Abgrundes: die Vikos-Schlucht. Im hoch aufragenden Spiegel der Felswände schrumpft der Betrachter zur winzigen Kreatur. »O Gott!«, entfährt es einem beim Blick in die Tiefe, und man tritt einen Schritt zurück, »dabei verbringe ich die Hälfte meines Lebens in 25 000 Fuß Höhe!« - der Mann sitzt gewöhnlich im Cockpit einer Boeing 747.

Seit wenigen Monaten verweisen stolze Tafeln am Rand des Weges auf die alpine Sensation: Nicht tiefe Einschnitte des Himalaya mit seinen weltüberragenden Spitzen und nicht der Grand Canyon, sondern die kaum bekannte Vikos-Schlucht sei mit 900 Meter Tiefgang und 1000 Meter Breite als die tiefste der Welt ins Guinness Buch eingegangen. Beim Anblick der Einsiedlerhöhlen von Monodendri, die nur Heilige oder Lebensmüde in diese Felswand geschlagen haben können, verstummen selbst die ständig palavernden griechischen Wochenendausflügler, und es bekreuzigen sich auch die Ungläubigen. Lediglich die Kinder schreiten, ungeachtet der ständigen Warnungen aufgeregter Mütter, furchtlos vorwärts, auf der Suche nach Gold, Edelsteinen oder den Knochen der Eremiten, die noch irgendwo an diesem Ende der Welt herumliegen müssen.