Larry Ortega: Busladungen an Leuten wohl kaum. Aber wir werden in diesem Sommer ein Flugzeug entwickeln, das ab 2003 pro Flug jeweils zwei Kunden in den Weltraum fliegen soll. In den nächsten fünf bis sieben Jahren können wir hoffentlich zwischen sechs und fünfzehn Leuten gleichzeitig transportieren. Diese Flugzeuge werden zwar nicht in die Umlaufbahn eintreten, aber sie steigen in einer halben Stunde auf, bleiben kurz in der Schwerelosigkeit und landen dann wieder. So haben auch die ersten amerikanischen Astronauten das All erlebt - nur sind sie danach im Ozean gelandet, und unsere Kunden werden ihre Reise normal auf der Landebahn beenden.

Zeit: Was reizt Touristen an einer solchen Erfahrung?

Ortega: Ich höre immer wieder drei Beweggründe: Erstens wollen sie den unvergleichbaren Ausblick auf die Erde genießen. Zweitens ist es unglaublich spannend, mit einer Rakete in den Weltraum geschossen zu werden. Und drittens ist es natürlich ein außerordentlicher Triumph, zu den 400 Leuten zu gehören, die bisher im Weltraum waren.

Zeit: Offensichtlich ist dieser Spaß nicht sehr billig.

Ortega: Dennis Tito hat zwanzig Millionen Dollar bezahlt, die Reise mit unseren neuen Flugzeugen wird etwa 98 000 Dollar kosten.

Zeit: Und Sie haben genug potenzielle Kunden, die das bezahlen werden?

Ortega: Unsere Markstudien sagen, dass wir in den ersten drei Jahren Reisen im Wert von neun Milliarden Dollar verkaufen könnten - wenn wir die Kapazitäten für so viele Leute hätten.