Das nicht immer ehrliche, aber mühselige und traditionsreiche Handwerk der Paparazzi ist zunehmend bedroht, und zwar von solchen Autoren, die sich aus der bequemen Ferne so ihre Gedanken zum Privatleben Prominenter machen. Besonders die Illustrierte Max fördert diese Entwicklung. In der neuesten Ausgabe sinniert Chefredakteur Hajo Schumacher über die Ehe von Joschka Fischer, und zwar vier Seiten lang. Das besonders Diabolische an der von Schumacher behaupteten "Ehekrise": Das Ehepaar verhält sich so, als sei es gar nicht getrennt! Der Autor aber weiß es besser, und zwar aus sicherer Quelle, er hat nämlich Gala gelesen: "Gala hat Ende April mit einem Polizisten geplaudert, der vor dem Haus in Berlin-Mitte patrouilliert, in dem der Außenminister wohnt." Der hat gesehen, schreibt Gala, schreibt Schumacher, wie Fischers Gattin mal Kartons in den Wagen eines Freundes gepackt hat. Zu solch knallharten investigativen Mitteln gegriffen zu haben tut Schumacher dann fast auch leid, aber Fischer sei selbst schuld. Er solle sich doch ein Vorbild an den Albrecht-Brüdern nehmen: "Wer im Stillen joggt und liebt, hat seine Ruhe." Genau das, nämlich über sein Privatleben zu schweigen, tut Fischer zwar, aber egal. Schließlich hat er früher mal zugegeben, unter einer Trennung gelitten zu haben, also soll ihn lebenslang begleiten, wovor sich jeder Prominente zu Recht fürchtet: Journalisten, die Gala lesen!

Es ist kein Erdbeben, keine Präsidentschaftswahl, aber medienmäßig rangiert die Hinrichtung des Oklahoma-Attentäters Timothy McVeigh nur wenig darunter. Der Aufmarsch von rund 1600 Journalisten vor dem Bundesgefängnis in Terre Haute am 16. Mai wird seit Wochen minutiös geplant. Das Ersuchen einiger TV-Regisseure, das Gefängnisgebäude von innen beleuchten zu dürfen, wurde allerdings abgelehnt. Zunehmend sorgt aber eine kleine Frage für Unruhe im Pressecorps: Was gibt es da überhaupt zu berichten? Greta van Susteren, die CNN-Expertin für alles Kriminelle, war schon mal bei einer Hinrichtung per Giftspritze dabei und sagte sorgenvoll der New York Times: "Da fehlt das dramatische Element." Alles gehe so schnell, dass man sich frage: "Warum mache ich das? Warum bin ich hier?" Und wo kommen wir hin, wenn Medienvertreter bei einem Medienevent plötzlich von solchen Fragen heimgesucht werden?