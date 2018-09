Inhalt Seite 1 — Rasant träge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Irgendwann, in einem ganz kurzen Kapitel seines Essay-Bandes Keine Zeit, kommt Lothar Baier auf Die Autonauten auf der Kosmobahn zu sprechen, ein Buch des wunderbaren argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar, der 1984 starb. Gemeinsam mit seiner Frau, Carol Dunlop, entdeckte auch er die Langsamkeit. Sie beschrieben eine Reise auf der Autobahn von Paris nach Marseille. Normalerweise benötigte man acht bis neun Stunden dafür, Cortázar & Dunlop aber ließen sich vom 23. Mai 1982 bis zum 23. Juni 1982 Zeit, ohne die Autobahn und ihre Rastplätze zu verlassen. Die Welt sah, so betrachtet, anders aus.

Es sind solche Experimente, in dem Fall die "entkomprimierte Zeit", die den Publizisten Baier in seinem Buch Keine Zeit! beschäftigen. Er lamentiert keineswegs kulturpessimistisch darüber, dass der "Lauf der Dinge die unaufhaltsame Beschleunigung" sei, und so einfach ist die Sache ja auch nicht. Der Krieg am Golf und im Kosovo, der in "Echtzeit", dank CNN, mitzuerleben ist, die "Zeitwirtschaft" auf Thomas Manns Zauberberg, Neurasthenie und Melancholie, die biologische Uhr, 24 hour banking, Primo Levis Wunsch in der Haft, "außerhalb der Zeit" zu leben: auf diese Komplexe lässt Baier sich ein.

"Mir scheint die Benutzeroberfläche, weit jenseits des Computerbildschirms, eine Schlüsselmetapher unserer gegenwärtigen Zivilisation zu sein. Weil die Benutzeroberfläche die sichtbare Seite ist, die uns die Systemhardware zukehrt, neigen wir aufgrund verwurzelter Denkgewohnheiten stets dazu, ihr Aussehen und das, was auf ihr vorgeht, für ein Abbild der Eigenschaften des Systems selbst zu halten." Damit aber, so lautet Baiers Einwand, gerieten bestimmte technisch-ökonomische Zusammenhänge aus dem Blick. Der pausenlose Umbau in der Automobilindustrie beispielsweise mit ihren rasch wechselnden Modellen, die permanenten Firmenfusionen, die umgespritzten ELoks aus den Beständen der DDR-Reichsbahn - all diese Symptome verbergen nur, dass sich hinter ihnen so viel gar nicht verändert.

Verlangsamung ist kein Ausweg

Wir werden, darauf läuft Lothar Baiers These hinaus, Opfer der Illusion, die die Benutzeroberfläche erzeugt. Die demokratischen Gesellschaften würden gar nicht immer komplexer. Oft gehe es nur noch um Kosten-Nutzen-Berechnungen, und Zeit ist in der Welt Geld. Aber, könnte man fragen, ist diese Reduktion nicht schon wieder Antwort auf wirklich vertrackte, wechselseitige Abhängigkeiten? Müsste man die Welt der Benutzeroberfläche, wie es in der Computersprache heißt, nicht auch selbst als Teil des Gesamtzusammenhanges oder Spiegelkabinetts betrachten, in dem Komplexes nur scheinbar vereinfacht und in Wahrheit neu verrätselt wird?

Aber wie auch immer - man liest und hat unwillkürlich die Politik vor Augen, die eigene kleine Berliner Welt, in der man sich bewegt. Ist Nervosität an der Oberfläche nicht auch wieder die Pathologie der heutigen Zeit, und was liegt darunter? Dieses wahnsinnige schnelle Umschwenken des Scheinwerferlichts von diesem auf jenes, das macht die Benutzeroberfläche möglich und nötig. Nur, was ist der Grund? Man kann es jedenfalls schon verstehen, wenn Baier von "visuellem Nippes" spricht. Es sieht so aus, als verberge der Tempo- und Themenwechsel bloß, wie er es vermutet, dass sich unter der Oberfläche rasant wenig verändert. Wir bewegten uns in einer "buntbewimpelten Trägheit" und folgten den Sachzwängen oder dem, was man dafür hält.

Könnte es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man immer zu spät kommt? "Während manche erst jetzt dabei sind, sich von einem einmal mit Verve vertretenen romantischen Antikapitalismus zu verabschieden und diesen Abschied als einen geglückten Durchbruch zur Anerkennung der Realität betrachten, hat der Kapitalismus, der heute einspruchslos herrscht, bereits wieder einen ganz anderen Charakter angenommen." Also komme der Abschied zu spät.