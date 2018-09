Eine Ansammlung schmuckloser Gebäudewürfel, außen Backstein, innen Tarnfarbe, verstreut über 30 Hektar maulwurfshügeligen Rasen, rundum geschützt von einer hohen Mauer - noch hat das Gelände seinen alten Kasernencharakter. Nun wühlen sich Bagger durch die künftigen Campus-Wiesen der Roland-Kaserne im Bremer Norden, denn schon in vier Monaten soll hier eine Universität entstehen, wie es in Deutschland keine zweite gibt: Die International University of Bremen (IUB) soll eine höchst exklusive Campus-Uni werden, an der ausgesuchte Studenten mit ebensolchen Professoren in einer Forschungs-, Lehr- und Lerngemeinschaft leben und arbeiten

privat, international, global vernetzt, allen Herausforderungen der Zukunft gewachsen und dennoch ganz im Geist Wilhelm von Humboldts. Sagt man.

Das ist wirklich neu - denn allen Neugründungen zum Trotz bietet Deutschland nicht das richtige Klima für Privatuniversitäten. Die einzige deutsche Privatuni, Witten/Herdecke, die bislang den Namen Universitas zu Recht trägt, wurde vor 18 Jahren gegründet. Die vielen neuen Business-, Manager- und Law-Schools hingegen trimmen ihre Absolventen in lediglich einem Fachbereich auf international ausgerichtete Karrieren.

An der IUB jedoch soll transdisziplinär gearbeitet werden. Ihr weites Fächerspektrum reicht von den Natur- über die Ingenieur- bis zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. "Humboldt lebt", sagt der Gründungspräsident Fritz Schaumann. Sein Büro ist schon fast fertig. Glas, Stahl, helles Holz und kühle Farben nähren die Hoffnung, dass der militärische Muff auch auf dem übrigen Gelände weicht. Aber bis Anfang September? Der jetzt 55-jährige Schaumann war als Staatssekretär im Bundesbildungsministerium (mit FDP-Parteibuch) ewiger Zweiter hinter Ministern wie Jürgen Möllemann, Rainer Ortleb oder Karl-Hans Laermann. Als alter Hase lässt er sich eventuelle Planungsunsicherheit nicht anmerken. Er weiß genau, was jetzt zu tun ist - denn früher hat er in seinem Amt mitgeholfen, private Hochschulgründungen in Deutschland zu verhindern. Dabei war er schon immer ein heimlicher Sympathisant der Privaten, nur durfte er das nicht so deutlich zeigen. Heute, von der Amtspflicht befreit, ist der routinierte und vorsichtige Beamte von einst nicht wiederzuerkennen. "Kommen Sie im August wieder, und ich garantiere Ihnen, dann ist alles fertig": die Einzelzimmer für die ersten 100 Studenten, die Wohnungen für die Dozenten, die Seminarräume, Labors, die digitale Bibliothek und das Campus-Café.

Think big, stay small könnte die Devise der IUB lauten. Nicht mehr als 1200 Studenten sollen hier 2005 am Ende der Aufbauphase unter Anleitung von 100 Professoren studieren. Sie können ihren Bachelor-, später ihren Master- und PhD-Abschluss (Promotion) erlangen. Die Campus-Sprache ist Englisch, die Organisation amerikanisch mit einem Board of Governors, einem Aufsichtsrat an der Spitze, der über alle grundsätzlichen Fragen der Universität entscheidet wie die Berufung des Präsidenten und der Professoren. Vorbilder sind Harvard oder Stanford, die Partneruniversität ist die Rice University in Houston, Texas - im Ranking der 230 bedeutendsten US-Hochschulen stets auf den Plätzen 15 bis 20 zu finden.

Diese US-Lastigkeit ist gewollt und zugleich ein Symptom. Die Amerikaner drängen in das internationale Geschäft mit der Bildung, besonders auf den europäischen Markt. Sie eröffnen Filialen, machen Online-Studienangebote und dominieren im großen neuen Edu-Commerce. Überall entstehen privat-staatliche Kooperationen, allenthalben sprießen Centers, Departments, Institutes. In Bremen neben der IUB die German International School of Management and Administration, in Hamburg das International Center for Graduate Studies und in Hamburg-Harburg das Northern Institute of Technology oder das Gisma, Ausbildungsplatz für IT-Manager, in Hannover. Wer mithalten möchte im Wettbewerb um zahlungskräftige internationale Studenten, versucht aufzuspringen, bevor der US-Zug abgefahren ist. Die TU München und die RWTH Aachen kooperieren mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT), die FU Berlin mit der Stanford University. Selbst der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der ungewöhnlich gut informiert ist über Edu-Marketing, verliert da allmählich den Überblick. "Wir wissen auch nicht mehr so genau, was da abgeht", sagt Programmmanager Volker Meyer-Guckel.

30 000 Mark Studiengebühren