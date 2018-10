Inhalt Seite 1 — Tigersprung ans Ende der Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gestern haben in Cannes die Filmfestspiele begonnen, und wieder ist kein deutscher Beitrag im Wettbewerb. Seit Jahren wird bei der Bekanntgabe des Festivalprogramms darüber die gleiche Klage angestimmt, jedenfalls hierzulande. Oft folgt der Klage allerdings auch die Einsicht ins mangelnde Angebot. Welche deutschen Filme der letzten Jahre hätte man denn guten Gewissens in die Konkurrenz an der C'te d'Azur schicken wollen? Nur allzu wenige scheinen dem internationalen Markt gewachsen oder haben die Kraft, um es bis auf die Leinwände jenseits der Landesgrenzen zu schaffen. Das deutsche Kino steckt zu Hause fest.

Was den Filmen nicht gelingt, gelingt manchmal ihren Machern. Wolfgang Petersen und Roland Emmerich sind in Hollywood zu überaus erfolgreichen Regisseuren aufgestiegen, Til Schweiger arbeitet sich ebendort gerade in Nebenrollen hoch, Franka Potente ist demnächst an der Seite von Johnny Depp im Drogendrama Blow zu sehen. Als Produzent hat es scheinbar nur einer geschafft, die große Brücke zu schlagen: Bernd Eichinger, der alle paar Jahre einen aktuellen Bestseller für den Weltmarkt auf Hochglanz polieren lässt.

Aber es gibt auch Produzenten, die ganz anders, als es Eichingers Vorlage-Formel vorsieht, von Deutschland aus ins internationale Kino aufgebrochen sind und kaum mehr etwas mit dem einheimischen Filmgeschäft zu tun haben, obwohl sie doch von Köln oder Berlin aus arbeiten. Zu ihnen gehört Ulrich Felsberg, und an seiner Berliner Firma Road Movies ist abzulesen, auf welch weitem Feld sich die deutsche Filmproduktion heute mitunter bewegt - auch wenn man das dem deutschen Kino selbst selten ansieht.

Bis ans Ende der Welt heißt Felsbergs bisher aufwändigstes Projekt. Wim Wenders' Mammut-Roadmovie aus dem Jahr 1991, im Director's Cut über fünf Stunden lang, hat mehr als 20 Millionen Dollar gekostet, und auf dem Höhepunkt der Finanzierungsphase harrten Felsberg und Wenders drei Tage lang in den damaligen Büroräumen an der Potsdamer Straße aus und verhandelten die Verträge parallel mit Geschäftspartnern in Paris, Los Angeles und Sydney. Auf Geld von der deutschen Förderung hatten sie verzichtet. Der bürokratische Aufwand schien in keinem vernünftigen Verhältnis zum vergleichsweise geringen Betrag zu stehen, den sich die Förderer hätten leisten können. Stattdessen brachte Road Movies das Budget, ziemlich undeutsch, auf dem freien Markt zusammen, über Vorverkäufe von Senderechten und Verleihgarantien in verschiedene Länder. Der Name Wenders reichte, um vielerorts Interessenten zu finden.

Bis ans Ende der Welt denkt Ulrich Felsberg , 49 Jahre alt, immer noch. Denn je höher die Zahl der territories, in die er einen Film verkaufen kann, desto besser. Und immer wieder einmal schafft es eine der Produktionen tatsächlich "bis in den hintersten Winkel". Zuletzt war das bei Wenders' Buena Vista Social Club der Fall. Aber auch Bread and Roses, der jüngste Film von Ken Loach, ist mittlerweile in mehr als zwanzig Länder verkauft. Dass Bread and Roses hierzulande nur von einem Miniverleih in die Kinos gebracht wird, mag den Loach-Liebhaber Felsberg betrüben, den Produzenten Felsberg kann es nicht mehr wirklich schmerzen, denn auf die weltweiten Erlöse bezogen macht der deutsche Markt nur noch einen Bruchteil aus. Ärgerlich höchstens, dass ausgerechnet in Felsbergs Heimat die Exportschlager seiner Firma oft links liegen gelassen werden. Wenders' Filme zum Beispiel sind in Deutschland selten erfolgreich, erst die internationale Kalkulation, die Summe der Einspielmöglichkeiten, bringt sie in die Gewinnzone. Damit muss Felsberg rechnen. Seine Vorliebe gilt dem Autorenkino, das hat kommerziell gesehen einen eher fragwürdigen Ruf, gilt tendenziell als Dauerpatient am Fördertropf. Felsberg liegt viel daran, diesen Eindruck zu zerstreuen, wenigstens für seine Produktionen. Man müsse nur die Zielgruppe jedes Films realistisch einschätzen und sich mit dem Budget danach richten, dann könne man auch vermeintlich schwierigere Werke "sehr marktorientiert, professionell und profitabel" herstellen. Das Kosten-Gewinn-Verhältnis von Buena Vista Social Club etwa, der ein Mehrfaches seines Drei-Millionen-Mark-Budgets eingelöst hat, erreicht so gut wie keine Hollywood-Produktion.

An die Börse fürs Autorenkino Felsberg spricht zurückhaltend und klar, mit einer Stimme, die klingt wie frisch angespitzt. In den Charlottenburger Büroräumen von Road Movies stehen Möbel im Bauhaus-Stil, die das nüchterne Auftreten unterstreichen. Als Produzent ist Felsberg auf Zahlen verpflichtet, und als Vorstandsberater einer AG, deren Aktien am Neuen Markt gehandelt werden, muss er auch darauf achten, wie er sie vermittelt. Vor 25 Jahren hat Wim Wenders Road Movies gegründet, 1986 hat Felsberg die Geschäftsführung übernommen, seitdem produziert die Firma nur noch zu einem kleineren Teil die Werke von Deutschlands reisefiebrigstem Regisseur. Vor zwei Jahren hat sich Road Movies mit dem Special-Effects-Unternehmen Das Werk zusammengeschlossen und ist an die Börse gegangen nun steht Felsberg eine Menge mehr Geld für seine Pläne zur Verfügung, er kann plötzlich ein Dutzend Projekte pro Jahr verwirklichen statt nur vier. Bisher deutet nichts darauf hin, dass sich seine Vorlieben dadurch geändert hätten. Felsberg produziert, mit internationalen Partnern, weiter Wenders und Loach, außerdem gerade den neuen Film von Carlos Saura, die nächste Regiearbeit von Armin Mueller-Stahl, zwei Werke indischstämmiger Filmemacher und noch eine Hand voll Werke in Spanien, Frankreich, Irland und Amerika. Im vergangenen Jahr war Road Movies auf der Berlinale mit Wenders' Million Dollar Hotel vertreten, in Cannes mit Loachs Bread and Roses und Juan Carlos Tabos Kubanisch reisen, in Venedig schließlich mit Liam von Stephen Frears.

"Wir brauchen uns nicht mehr auf dem freien Markt der Lügengeschichten zu bewegen und unsere Projekte anpreisen", sagt Felsberg, und in diesem Satz steckt nicht nur Stolz des international etablierten Independent-Produzenten, sondern auch die Erleichterung des deutschen Produzenten, der auf die Schleichwege der einheimischen Filmfinanzierung nicht mehr angewiesen ist.