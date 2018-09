Inhalt Seite 1 — die zeit: Was zeichnet das Anglistikstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation aus? Seite 2 Auf einer Seite lesen

die zeit: Was zeichnet das Anglistikstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation aus?

Andrea Polanski: Wir haben die gleichen betriebswirtschaftlichen Fächer wie die BWLer, müssen aber keine Mathematikkurse belegen. Der wirtschaftswissenschaftliche Anteil fließt mit 30 Prozent in die Note ein.

zeit: Wer zu den 30 Erstsemestern gehören will, muss nicht nur den NC von 1,4 erfüllen, sondern auch vor eine Auswahlkommission der Uni. Wie lief das bei Ihnen ab?

Polanski: Ich saß vor einem Professor, einer Professorin und zwei Absolventinnen. Ich wurde gefragt, warum ich dieses Fach studieren will, ob ich im Ausland war, warum sich Englisch international so etablieren konnte, was ich an englischer Literatur schon gelesen habe. Und weil ich mal beim Theater hospitiert hatte, fragten sie mich noch, ob sich Manager im Theater Klassiker anschauen sollten.

zeit: Und? Sollten sie?

Polanski: Ja, Macbeth zum Beispiel zeigt ihnen, welche Folgen übersteigertes Machtstreben haben kann ...

zeit: Wie lange hat das Gespräch gedauert?