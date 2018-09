Anders als ein BH von Madonna, ein Hemd von Elvis oder eine Brille von Elton John sind die Musikinstrumente der Künstler direkte Verbindungen zur Seele des Pop. Das Zwiegespräch des Komponisten mit den Welten seiner Inspiration findet immer über ein Medium statt, das der Regung Ton und Sprache gibt: eine Gitarre, ein Klavier, ein Saxofon. Wie ein Zauberstab bewirken die Instrumente Magie und helfen das abzubilden, was man nicht aussprechen und worüber man trotzdem nicht schweigen kann.

Für die Fans sind diese Musikinstrumente Gegenstände der Andacht, für den Handel ein gutes Geschäft. Bob Dylans Yamaha FG-430 hatte bei der Frühjahrsauktion von Christie's in London einen Schätzpreis von umgerechnet 1350 bis 1950 Mark. Den Zuschlag bekam ein Kunde schließlich für 4230 Mark. Nicht unbedingt teuer, wenn man bedenkt, dass der Kaufpreis für Westerngitarren aus der FG-Serie (FG steht für Folk Guitar) bei ihrer Markteinführung Mitte der sechziger Jahre bei etwa 1000 Mark lag. Damals wurde das Instrument mit einer Decke aus Fichten- und einem Griffbrett aus Palisanderholz noch aufwändig von Hand hergestellt. Seit Anfang der siebziger Jahre werden die FG-Gitarren weitgehend maschinell gefertigt. Das Resultat ist ein günstigerer Preis und ein bescheidenerer Klang. Handgearbeitete Spitzengitarren mit ausgesuchten Hölzern gibt es immer noch von Yamaha, sie kosten heute allerdings leicht über 10 000 Mark. Die Erfolgsgeschichte des weltweit größten Herstellers von Musikinstrumenten begann 1887 mit einem von Firmengründer Torakusu Yamaha gebauten Harmonium. An Gitarren versuchte man sich erstmals 1942. Seither hat sich viel getan, Yamaha baut nicht nur Musikinstrumente, sondern Motoren und Motorräder, stellt Marmelade, Designerküchen und Golfschläger her. Aber die werden nie bei Christie's landen. Musik trifft tiefer. FG-Gitarren von Yamaha waren in Woodstock dabei und sind von Stars wie Jimmy Page, John Lennon und Paul Simon gespielt worden. Weshalb eigentlich? Warum gerade eine Westerngitarre von einem japanischen Hersteller?

"Yamaha-Westerngitarren hatten einen größeren Korpus und deswegen einen lauteren und volleren Ton", heißt es in der Yamaha-Europa-Zentrale in Rellingen. Man kam also zur Not vor Publikum auch mal ohne Verstärker aus. Nicht so mit der elektrischen Telecaster der Stones. Trotzdem erzielte sie flotte 6300 Mark. Aber vielleicht lag das an der mahnenden Bemerkung, die Mick Taylor auf das Holz kritzelte: "It's only Rock 'n' Roll ..."

Yamaha-Westerngitarren aus der FG-Serie gibt es ab 800 Mark in jeder Musikalienhandlung