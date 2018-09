Am Donnerstag bin ich morgens um 10 Uhr in meinem Büro im Theater. Am Abend ist die Voraufführung meines Stückes, der Tag aber ist Routine. Als Dramaturg muss ich die Manuskripte lesen, die uns angeboten werden. An den Texten, die auf meinem Schreibtisch landen, klebt schon ein "Lesebericht" unserer Dramaturgie-Assistentin. Während ich lese, kommt dauernd etwas rein: Das Theater Mannheim sucht die Noten einer Musik, die wir verwendet haben; ein Verleger ruft an; mit dem Grafiker muss noch über das Programmheft gesprochen werden. Um 16 Uhr findet die wöchentliche Schauspielsitzung statt. Anwesend sind die vier Dramaturgen, der Produktionsleiter, Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit und ein Vertreter des Ensembles. Thema ist der nächste Spielplan. Ich warte dann nur noch darauf, dass die Sitzung vorbei ist; die Voraufführung naht. Um 20 Uhr nehme ich in der Regie-Reihe Platz. Das Publikum ist ganz anders als ein Premierenpublikum: Es sind keine Journalisten und Prominenten darunter, und es herrscht nicht diese feierliche Stimmung. Um Mitternacht bin ich im Bett. Morgen ist Premiere.

Anzug oder Jeans ist eine der Fragen, mit denen ich mich am Freitag beschäftige. Da die Premiere keine deutsche Uraufführung ist - die hat in Stuttgart stattgefunden -, muss es kein Anzug sein. Die zweite drängende Entscheidung: die Premierengeschenke für die Schauspieler. Ich schaue im Kaufhaus des Westens, versuche aber nicht, originell zu sein - bloß keine zusätzliche Belastung an diesem Tag! Ich wähle Rosen, den Klassiker. Um 18 Uhr bin ich im Theater. Dort setze ich zunächst die Haupttätigkeit des Tages fort: nervös rumsitzen. Vor der Vorstellung spucke ich jedem Schauspieler dreimal über die linke Schulter - so will es der Brauch. Im Foyer schaue ich, ob meine Freunde und meine Mutter, die extra angereist ist, ihre Karten erhalten haben. Nach dem dritten Klingelzeichen schließlich wird es ruhig. Geh ich rein? Halt ich das aus? Oder bin ich zu angespannt und schaue mir alles auf dem Monitor im Flur an? Ich entscheide spontan. Das Stück geht über die Bühne. Danach erneut die Frage: Gehe ich raus, zur Verbeugung gemeinsam mit Regisseur Tom Kühnel? Ja. Obwohl ich als Autor normalerweise lieber hinter den Kulissen bleibe und nur rausgehe, wenn es kein Erfolg war und man Solidarität zeigen muss. Diesmal gehe ich aber auf jeden Fall raus, weil die Schaubühne mein Haus ist. Dann die Premierenparty: viele kurze Gespräche mit möglichst nüchternem Kopf.

Am Samstag schlafe ich aus. Um 12 Uhr bin ich bei Sheik Barhadba zum Frühstück eingeladen. Der Scheich ist zur Premiere der arabischen Nacht aus Saudi Arabien eingeflogen und empfängt mich in seiner Wohnung am Lietzenseeufer. Ich habe den Scheich nicht gesehen seit dem Besuch in seiner Wüstenresidenz, wo ich an dem Stück gearbeitet habe. Barhadba ist ein exzellenter Kenner des europäischen Theaters. Um 14 Uhr bin ich wieder im Theater, zur Probe von Supermarket von Biljana Srbljanovic. Abends gucke ich mir am Monitor die zweite Vorstellung der arabischen Nacht an. Ich bin angespannt: Eine typische "Zweite" geht nämlich daneben.

Am Sonntag meide ich das Theater. Ich versuche zu schreiben, lese, räume auf.

Montag treffe ich vormittags den Videokünstler Julian Rosefeldt, der an der Produktion von Supermarket mitwirkt. Am Nachmittag wird in der Ensemble-Versammlung ein neues Stück gelesen und diskutiert. Um 18 Uhr habe ich frei. O Gott, was jetzt? Vielleicht Kino. Nichts machen geht jedenfalls nicht, dafür bin ich zu sehr im Fluss.

Am Dienstag bin ich wieder auf der Supermarket- Probe. Dann versuche ich, an meinem neuen Stück Bettszenen weiterzuschreiben. Wegen der Unterbrechungen der letzten Tage muss ich im Grunde von vorn anfangen.

Der Mittwoch gehört dem Komponisten Jörg Widmann. Ich schreibe das Libretto zu seiner Oper, die er für die Opernfestspiele 2003 in München komponiert. Für mich ist diese Zusammenarbeit absolutes Neuland.