Schluckt Ford den VW-Konzern? Üben die Amerikaner bald süße Rache für Chrysler und schnappen sich Deutschlands größten Autobauer? Gemach: So schnell schießt auch der ausgebuffte Ford-Chef Jac Nasser nicht.

Zu den Tatsachen. Unter Ferdinand Piëch ist aus dem Unternehmen Volkswagen, das Anfang der neunziger Jahre knapp an der Pleite vorbeischrammte, ein blühender Konzern geworden. Mit seinem Markenensemble - Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania, Seat, Skoda, Volkswagen - fischt der ehemalige Käfer-Produzent in allen relevanten Marktsegmenten. Mehr als fünf Millionen Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr abgesetzt. Und sogar die Rendite kann sich neuerdings sehen lassen. Nur ein Wert hat mit der Erfolgsstory nicht mitgehalten: der Börsenkurs.

Fondsmanager und Analysten bestrafen das Unternehmen dafür, dass es mit dem Land Niedersachsen einen Großaktionär hat, gegen dessen Willen keine gewichtigen Entscheidungen gefällt werden können. Dieser Einfluss ist durch das so genannte VW-Gesetz abgesichert. Das ist den Brüsseler Wettbewerbshütern ein Dorn im Auge. Aber da ist ja noch VW-Freund Gerhard Schröder: Der Kanzler will feindliche Übernahmen generell erschweren und nimmt für den Alleingang sogar Ärger mit EU-Partnern in Kauf.

Ja, Ford hätte genug Geld, um VW zu kaufen. Aber ein solcher Take-over wäre nicht nur strategisch unsinnig, sondern würde wohl auch das Management überstrapazieren. Die Amerikaner hatten von ihren deutschen Konkurrenten gelernt, dass sich mit Nobelfahrzeugen mehr Geld pro Auto verdienen lässt als mit Massenmarken. Deshalb kaufte sich Ford bereits mit der Übernahme von Volvo-Pkw und Land Rover in dieses lukrative Geschäft ein. Zur konzerneigenen Luxussparte gehören auch Jaguar, Aston Martin und Lincoln. Mit dem Ausbau dieser Marken hat der ehemalige BMW-Manager Wolfgang Reitzle schon genug zu tun.

Was aber bringt VW-Chef Piëch und seine Unterstützer im Aufsichtsrat ausgerechnet jetzt dazu, das Übernahmegespenst an die Wand zu malen?

Die Taktik. Der VW-Chef ist noch ein Jahr im Amt, er möchte sein Lebenswerk sichern. Noch einmal will Piëch den Gesamtkonzern neu strukturieren sowie einen Lastwagenhersteller hinzukaufen. Durch das neue Arbeitszeitmodell "5000 mal 5000" sollen die Kosten drastisch gesenkt und zugleich die Flexibilität erhöht werden. Für diese Pläne braucht der Mann an der Spitze die Unterstützung der Aktionäre, Politiker und Arbeitnehmervertreter. Und was schweißt besser zusammen als Furcht vor dem äußeren Feind?

Die schlaue Taktik dürfte aufgehen. Am Ende hätte Ferdinand Piëch ein Meisterstück abgeliefert. Sein Lebenstraum würde real: einen Platz in den Annalen der Autoindustrie einzunehmen, gleich neben seinem so bewunderten Großvater Ferdinand Porsche.