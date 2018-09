War es nur einer von vier Incentive-Bällen, den die Spielerin, die ein Match gewonnen hatte, nach dem Spiel im Auftrag des Sponsors, der Firma Sanex, ins Volk schlug? Und wer ihn fing, durfte anschließend an den Stand der britischen Kosmetikfirma gehen und sich eine Geschenketüte abholen, die so nützliche Dinge enthielt wie eine Sportkappe, Duschgel und einen Kulturbeutel.

Nein. Es war der Turnierball, den die Spielerin Capriati gut gelaunt und außer der Reihe ins Publikum schlug. Eine Filzkugel der Firma Dunlop, des offiziellen Balllieferanten des Frauenturniers. Die Kugel in fluoreszierendem Gelb, ein Dunlop Tournament, ist das Renommierprodukt des Unternehmens. Das Modell hat einen besonders abriebfesten Filz, der zu 80 Prozent aus Baumwolle und zu 20 Prozent aus Nylon besteht. Es wird in 39 aufwändigen Produktionsschritten in einer Ballfabrik in Hanau hergestellt. Innendruck 1,2 Bar. Trotz Serienfertigung sind die beim Turnier verwendeten Bälle handverlesen und mehrfach auf Kompression und Gewicht geprüft. Immerhin müssen sie unter den etwa 15 Millionen Tennisbällen, die in Deutschland im Jahr verkauft werden, bei den Profis am meisten aushalten. Deswegen geht ihnen auch schneller die Luft aus. Bei großen Turnieren gilt daher die internationale Regel, dass im laufenden Match nach jeweils neun Spielen neue Bälle ausgegeben werden müssen.

Wer Jennifers Ball fing, durfte sich über etwas mehr als Werbegeschenke freuen. Sie verschenkte Eintrittskarten fürs Finale 2002, die ihr Vater auf dem Bal de Match einer Turnierparty am Vortag, gewonnen hatte. "Brauch ich nicht", kommentierte die großzügige Spielerin das Geschenk im Gegenwert von etwa 300 Mark, "werd ja eh wieder hier auf dem Platz stehen."

Dunlop Tournament Bälle kosten ungefähr sechs Mark das Stück und sind in jedem Sportgeschäft zu haben