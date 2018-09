Berlin

Es gebe "viel Raum diesseits des Rubikon". Mit diesem lakonischen Satz, der nun im Zentrum steht, hat Bundespräsident Johannes Rau überaus eindeutig allen widersprochen, die im Streit um die verbrauchende Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik (PID) für eine Lockerung der Grenzen des Erlaubten plädieren. Widersprochen hat der Präsident am 18. Mai vor allem dem Bundeskanzler.

Dass Gerhard Schröder dies auch so empfand, machte er eilig in einem Gespräch mit dem Spiegel klar, in dem er darauf beharrte: Der Schutz von Embryonen sei ohne Frage moralisch geboten, moralisch sei es aber auch, Menschen mit schwersten Erkrankungen nicht zu vergessen, die sich "durch gentechnisch hergestellte Medikamente Heilung und Linderung erhoffen". Zur moralischen Verantwortung, sagte Schröder weiter, gehöre schließlich auch, sich um Arbeit und Wohlstand zu kümmern. Man dürfe die "sozialethische Dimension" in der Konkurrenz um einen internationalen Spitzenplatz nicht vergessen.

Ethikrat? Raus Antwort: Den gibt es schon, hört auf mich. Dass er sich in der Sache treu bleiben würde, war auch Schröder klar. Aber so treu? Auch die beiden großen Kirchen, die im Ethikrat mitmachen, treten ähnlich entschieden auf. In moralischen Fragen hat die Republik nicht einen einzigen Chef, egal, ob er wie Helmut Kohl die geistig-moralische Führung beansprucht oder, wie Schröder, der Autorität und dem Charme des Pragmatismus vertraut.

Raus Plädoyer für eine Grenzziehung - keine Forschung an Embryonen, nein zur PID - findet sich auch in den "Eckpunkten für eine Gentechnikpolitik der Bundestagsfraktion" der Grünen wieder. Der Wunsch nach Gesundheit und körperlicher oder seelischer Integrität, heißt es darin, habe einen hohen Stellenwert. "Zugleich wissen wir, dass Krankheit und Behinderung immer zum menschlichen Leben gehören werden." Das Ziel wird abgelehnt, "mithilfe der Gentechnik den Versuch zu unternehmen, falsche Maßstäbe vom ,perfekten Menschen' zu verwirklichen". Die Forschung an embryonalen Stammzellen wiederum sei unvereinbar mit dem Konzept von Menschenwürde, da menschliches Leben vernichtet werden müsste, "um es anderen menschlichen Leben nutzbar zu machen". Für eine solche Güterabwägung gebe es keine überzeugende Begründung.

Moral ist keine Chefsache

Den Berliner Kardinal Georg Sterzinsky verleitete nicht zuletzt diese Positionierung der Grünen zu der Bemerkung, gelegentlich könne er mehr Übereinstimmung mit ihnen feststellen als mit anderen. Um dann nachzusetzen: "Die katholische Kirche kann die C-Parteien nicht mehr als ihre Parteien ansehen." (Der Tagesspiegel). Ein Hauch von Purpur liegt plötzlich über den Grünen.