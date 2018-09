Die Wachstumsraten der Wirtschaft schrumpfen, der Euro dümpelt auf niedrigem Niveau, nur die Preise scheinen unaufhaltsam zu steigen - bei der gegenwärtigen Entwicklung der wirtschaftlichen Daten kann furchtsamen Zeitgenossen schon angst und bange werden. Doch man sollte sich davor hüten, die augenblicklichen Trends für den Rest des Jahres fortzuschreiben.

Jetzt also keine Schwarzmalerei, um den übersteigerten Konjunkturoptimismus zu konterkarieren. Es ist gar nicht lange her, dass manche Propheten aus der Ökonomenzunft den Bürgern das Ende der Inflation verkündeten. Das war ebenso falsch wie die Vorhersagen, die Konjunkturzyklen für tot erklärten und stetes Wachstum versprachen. Die Orakel, die jetzt eine Stagflation weissagen, also eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation, können kaum mehr Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen.

Es lohnt nicht, sich an den Prognose-Spielchen zu beteiligen, ob nun die deutsche Wachstumsrate in diesem Jahr noch eine Zwei vor dem Komma haben oder am Ende etwas darunter liegen wird. Klar scheint lediglich, dass die Wachstumsdelle tiefer sein wird, als noch vor wenigen Wochen angenommen.

Dramatischer, zumindest auf den ersten Blick, sieht die Preisentwicklung aus.

Seit vielen Monaten, von kurzfristigen Unterbrechungen abgesehen, weist die Preiskurve nach oben. Doch bei nüchterner Betrachtung relativiert sich die Dramatik. Mit zuletzt 2,9 Prozent in Deutschland und in der Euro-Zone erreichte die Preissteigerung zwar die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion. Aber sie liegt immer noch weit unter den Inflationsraten früherer Jahre.

Wichtiger sind die Quellen, aus denen sich der Preisanstieg speist. Drei Faktoren sind für ihn verantwortlich: Der Euro büßt an Außenwert ein, was die Importe verteuert. Infolge der Tierseuchen gehen die Nahrungsmittelpreise nach oben, und nicht zuletzt hat sich das Rohöl verteuert. In den Niederlanden, derzeit mit 5,3 Prozent das Land mit der höchsten Teuerungsrate, wurde außerdem zu Jahresbeginn die Mehrwertsteuer erhöht.

Mit anderen Worten: Es sind zum überwiegenden Teil die so genannten Einmaleffekte, die zu der höheren Preisrate geführt haben. Somit spricht vieles dafür, dass sich der Preisanstieg in der zweiten Jahreshälfte wieder verringern wird, auch ohne dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer restriktiven Geldpolitik gegenhalten muss. Ohnehin liegt die Kernrate, der Preisanstieg ohne Nahrungsmittel und Energie, immer noch unterhalb jener zwei Prozent, die von der EZB als Obergrenze für Preisstabilität angesehen werden.