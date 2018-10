Moskau

Gibt es deutsche Interessen im Kaukasus und in Zentralasien? Erschrocken zucken Berliner Politiker bei dieser Frage zusammen. Erhebt sich da nicht Wilhelm Zwo kyffhäusernd aus der Gruft? Ließ nicht er die Bagdad-Bahn bauen, um den deutschen Drang nach Osten in Stahl zu gießen? War nicht der wahnwitzige Wettlauf mit den Schienentrassen des russischen Zaren und des britischen Weltreiches ein Grund für die deutsche Isolierung vor 1914? Ist heutzutage nicht kaukasische Abstinenz erste Diplomatenpflicht?

In dieser Woche aber reist Joschka Fischer durch Zentralasien. Ein Fall von linkem Wilhelminismus? Nichts dergleichen. Der deutsche Außenminister ist zu einer überfälligen Reise aufgebrochen. Aserbajdschan, Kasachstan und Usbekistan sind seine Stationen, von dort geht es nach Peking. Fischer möchte die regionale Zusammenarbeit in der zerklüfteten Region fördern, die schlichtende Rolle der OSZE stärken. Hehre Ziele, doch die Bedeutung der Reise reicht darüber hinaus. Berlin löst seine feuerfeste Fixierung auf Moskau und beschränkt Ostpolitik nicht mehr auf das herzliche und bislang ergebnisarme Zwiegespräch mit Wladimir Putin. Fischer fährt in ein Gebiet, das der russische Präsident als seine Einflusssphäre ansieht. Dort haben sich im Jahr 2000 die Dinge zu Moskaus Gunsten gewendet.

Das Ringen zwischen den USA und Russland um die Pipelines am Kaspischen Meer bauschen Schaulustige gern zum great game auf. Doch anders als bei Russen und Engländern im 19. Jahrhundert streiten heute nicht Soldaten, sondern Diplomaten. Anders als die Emissäre der britischen Krone haben die Amerikaner keine einheitliche Linie. Während den großen amerikanischen Konzernen jede Pipeline recht ist, die das kaspische Öl schnell und billig auf die Weltmärkte bringt, favorisierten US-Politiker eine besonders lange Leitung: Vom Ölhafen Baku sollte sie über Georgien bis in die Türkei führen. Die Route Baku-Ceyhan bestach dadurch, dass sie die beiden Regionalmächte Russland und Iran umging und den Verbündeten Türkei stärkte. Doch findet sich bis heute kein Investor für die teure politische Pipeline, amerikanische Manager winken ab. Die Clinton-Regierung hatte zwar Subventionen angekündigt, dann aber doch nicht bewilligt.

Die Russen gingen den umgekehrten Weg. In den neunziger Jahren versperrten sie den jungen Staaten am Kaspischen Meer den Weg auf die Weltmärkte. "Nur keine Konkurrenz!" war ihre Devise. Heute haben sie sich vom Blockieren aufs Kontrollieren verlegt. Die Russen transportieren turkmenisches Erdgas durch ihr System. Eine neue Leitung pumpt Öl aus Baku am tschetschenischen Brandherd vorbei nach Noworossijsk. Und seit kurzem steht die große - von US-Multis mitfinanzierte - KTK-Pipeline, die einen Großteil des kasachischen Öls nach Noworossijsk leiten soll. Gleichzeitig bündelt Moskau seine Kräfte am Kaspischen Meer in einem Konsortium der Energiegiganten Gasprom, Lukoil und Jukos, die sich mit dem präsidialen Sonderbeauftragten für das Kaspische Meer abstimmen. Moskau hat seine verloren geglaubte Vormachtstellung wiedergewonnen. Solange Washington den Transport über Iran mit Sanktionen blockiert, kontrolliert Russland alle wichtigen Pipelines - mit Ausnahme einer Leitung durch Georgien.

Und dennoch: Wenn weit im Osten, noch hinter der Türkei, die Ölmultis aufeinander einschlagen, was geht es Europa an? So lässt sich grob die Position der EU wie der deutschen Regierung in den neunziger Jahren zusammenfassen. Außer Energiekonzernen wie BP und Agip ließ sich kein Europäer am Kaspischen Meer blicken. Die Unternehmen wissen bereits, was den Politikern erst langsam bewusst wird: Europa rutscht in neue Abhängigkeiten.

In der Ölkrise der siebziger Jahre suchten die Europäer nach neuen Öl- und Gasvorkommen und fanden sie in der Nordsee. Heute erschöpfen sich diese Quellen allmählich. Die Reserven der Opec-Länder, die den Westen vor dreißig Jahren in die Krise trieben, gewinnen wieder an Gewicht. Die Internationale Energieagentur IEA schätzt, dass der Anteil des Nahen Ostens an der Erdölproduktion der Welt bis 2010 von einem Viertel auf fast die Hälfte hochschnellen wird.