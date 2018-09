Die Zeit: Herr Chéreau, Ihr neuer Film Intimacy, für den Sie bei den Berliner Filmfestspielen den Goldenen Bären bekommen haben, spielt in London.

Warum gerade London?

Patrice Chéreau: Weil der Ausgangspunkt der englische Roman von Hanif Kureshi war. Als ich das Buch gelesen hatte, dachte ich: Wenn ich daraus einen Film mache, muss der in London spielen. Man denkt bei solchen Entscheidungen ja oft gar nicht lange nach und ist sich sofort ganz sicher.

zeit: Sie hätten den Film auch in Paris drehen können oder in Berlin.

Chéreau: In Berlin wahrscheinlich, aber in Paris sicher nicht. Ich habe keine Lust in Paris zu drehen. Ich wohne dort und sehe die Stadt nicht mehr. Ich spüre nichts. Die Aufmerksamkeit, die man dagegen für eine fremde Stadt entwickelt, ist unglaublich. Man muss nur eine Weile dort wohnen und bleiben, bis man kein Tourist mehr ist. Bis man wirklich verloren ist. Und verzweifelt. Dann wird es spannend - zum Beispiel nach Südlondon zu fahren und loszugehen, einfach loszugehen, endlos lange, weil dort alles riesig ist und die Vororte nahtlos ineinander übergehen.

zeit: Dort, in Südlondon, haben Sie gedreht?

Chéreau: Ja, in einem Viertel, das Newcross heißt. Das Haus, in dem die Handlung spielt, habe ich selbst gefunden. Es steht in der Alpha Road, einer kleinen Straße, in der viele Schwarze wohnen. Den Namen mochte ich, weil ich dachte: Alpha Road - das ist sehr gut, um diesen Film zu beginnen. Die Location-Scouts hatten mir verschiedene andere Häuser gezeigt. Ich sah zufällig dieses in der Alpha Road 2, das leer stand, und fragte sofort: Warum nehmen wir nicht das? Die Besitzer wollten erst nicht. Aber dann ging es doch.