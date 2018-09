Historischer Augenblick, die große Aufgabe für diese Generation: Prächtig klingeln die Worte, Glockenschall, Glockenschwall allerorten, wenn von der Erweiterung der Europäischen Union die Rede ist. Doch jetzt schrillen Missklänge hinein.

Die spanische Regierung schreckt vor Erpressung nicht zurück, um sich mit einer Art Ewigkeitsgarantie ihre Milliarden aus den EU-Strukturfonds auch für die Jahre nach der Erweiterung zu sichern. In Italien hat die neue Regierung um Silvio Berlusconi noch kein Gesicht und zeigt doch schon Zähne: Rom müsse an den armen Mezzogiorno denken, das Armenhaus sei schon bei der Süderweiterung der Gemeinschaft zu kurz gekommen. Darum dürfe die Osterweiterung nur "in einer vernünftigen Zeitperiode" erfolgen, heißt es jetzt unter Berlusconis Mitstreitern.

Die Südstaaten haben ihre Sorgen, die reichen Nachbarn im Norden andere: Die Berliner Regierung pocht auf Übergangsfristen bei der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Dienstleistern. Sieben Jahre Wartezeit also für Polens Fachkräfte, die auf deutschen Baustellen gefürchtet werden. Und plötzlich droht der Kanzler, pardon, der SPD-Vorsitzende im so genannten Schröder-Papier zur EU-Reform gar mit einer Rückverlagerung der Regional- und Agrarpolitik ins nationale Budget, sägt vor aller Augen an zwei tragenden Säulen der Gemeinschaftspolitik. Dezent wirkt da Frankreichs Wunsch, man solle in den Beitrittsverhandlungen Übergangsfristen für den Landerwerb im Osten nicht jetzt diskutieren, sondern das aufs nächste Frühjahr vertagen.

Werden mit Blick aufs eigene Portemonnaie nun alle mehr oder weniger garstig?

Hoffentlich, denn anders geht es nicht. Eigennutz erwies sich in der Europäischen Gemeinschaft bisher als das tragfähigste Fundament. Allerdings gelten im Umgang mit Geld und Nachbarn gewisse Anstandsregeln: Egoismus soll am Ende irgendwie zu Gemeinsinn veredelt werden. Der Eigennutz muss darum aufgeklärt, der Nutznießer wie der Nettozahler kompromissfähig bleiben.

Schön, wenn ein Solo mit einem Torschuss gekrönt wird: Doch gewinnen kann nur das Team. Fußball also und nicht Stierkampf.

Schon bei der Süderweiterung in den achtziger Jahren zeigte sich: Die Reichen geben den Armen, und alle zusammen werden reicher. Kein mathematischer Satz, sondern das europäische Wunder, ganz innerweltlich. Griechen, Portugiesen und Spanier brachten es 1988 nur auf zwei Drittel des durchschnittlichen EU-Einkommens