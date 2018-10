Etwas geht vor. Es schleicht sich heran, eine Meldung fügt sich zur anderen, sie treffen ein aus allen Regionen. In Solothurn/Schweiz wurden in der letzten Woche Schrifttafeln gesichtet: "Wände / wie bei / der Entstehung der Schrift" lasen die Leute erstaunt. Hm. Immerhin Urs Jaeggi. In Ohtmarschen/Hamburg stürmten am ersten schönsten Mainachmittag ganze Schulklassen nicht ins Freibad, sondern lagen hinter ihrem Gymnasium auf der Wiese und zählten Reime: "Das silbrige Blatt / im lauen Himmel / schwankend / segelt?" Haiku! Tatsächlich, von einem aus der 7e.

Dpa meldet, die Zoom Medienfabrik Berlin plane die Verfilmung von 24 Gedichten deutschsprachiger Lyriker wie Paul Celan, Georg Trakl und Hans Arp: "Weiß duftet nach errötenden Veilchen / Schwarz duftet nach erbleichendem Smaragd". Es geht um Liebe, um Hans und Sophie, Setting in Usedom. Und im ganzen Land mühen sich in diesen Wochen die Dichter, verraten die Literaturhäuser, Verse zu schmieden, die an Bushaltestellen aufgehängt werden, auf den U-Bahn-Steigen, den ganzen Sommer lang. Verkehrskompatible Lyrik.

"Zwischen meinen Augenlidern fährt ein Kinderwagen", schrieb schon Hugo Ball listig. Hatten wir vergessen. Alles ist ja so im Fluss, und wir dachten, es ginge darum, nicht hängen zu bleiben, seufzten und wollten bloß kein Stauelement werden. Wir hielten bislang die Augenlider gesenkt, um an Wänden vorbeizumanövrieren, auf denen Sätze stehen wie "Nicht jeder Hosenladen hat, was sie suchen", Sätze, die unsere Aufmerksamkeit erschreien, aber uns bewusstlos machen, weshalb wir beschleunigt der S-Bahn zustreben, auch so ein Effekt der Werbung, womöglich scharf kalkuliert. Nun werden in Kürze am Kino neben den Bruce-Willis-Glatzen die wahren Schocker hängen, Sätze wie: "Schimmelgrün ist das Haus des Vergessens / Vor jedem der wehenden Tore blaut dein enthaupteter Spielmann." Durchatmen, das ist Celan.

Man stelle sich vor, an den Ausfallstraßen fressen sich die Augen fest an Versen wie "1 verrußter Baum / nicht mehr zu bestimmen / 1 Autowrack, Glasscherben". Am Strand wird neben Ambre Solaire für Gottfried Benn geworben: "Fleisch, das nackt ging / Bis in den Mund gebräunt vom Meer". Sandkörnchen im Strandgetriebe? Das ist nun wirklich untertrieben. Solche Sätze wirken wie Bremsklötze. Das sind Vergnügungsverhinderungsstrategien. Das stellt Nacktheit bloß. Und was würde aus der Gesundheitsreform, fände man im Hospitalentree Worte wie "Bett stinkt bei Bett", auch so ein Benn?

Diese ganze Lyrik-Bewegung kann nicht vorsichtig genug beäugt werden. Da inszeniert sich was, so ein Unbehagen. Da will was raus, so ein Bedürfnis nach Innehalten, nicht zu verwechseln mit "Mach mal Pause".

Man stelle sich vor, der U-Bahn-Zug fährt ab, aber niemand ist eingestiegen. Alle lesen noch. Stillstand wg. Lyrik. Einen Sommer lang!