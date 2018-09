Inhalt Seite 1 — Wenn Heilige zu Mördern werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was genau sich am 1. Juni 2001 im Königspalast von Kathmandu ereignet hat, wird wohl unklar bleiben müssen. Sicher ist, dass der seit 1972 in Nepal regierende König Birendra und seine Frau Aiswarya erschossen wurden - es heißt von ihrem eigenen Sohn, dem Kronprinzen Dipendra; er soll sich nach der Bluttat selbst in den Kopf geschossen haben und starb am Montag, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Neuer König wurde daraufhin der Bruder des Ermordeten, Prinz Gyanendra.

Die Hintergründe der Bluttat sind bisher nicht aufgeklärt. Die eine Version ist, dass Dipendra sich an seinen Eltern dafür rächte, dass sie ihm aus politischen Gründen eine Ehe verboten haben. Die andere vermutet, dass der neue König Gyanendra, der Nutznießer des Unglücks, dahinter die eigene, von vielen vermutete Rolle zu verharmlosen sucht. Jedenfalls wurde er gekrönt auf einer Walstatt von Shakespearescher Grausamkeit. Gyanendra hat einen gewalttätigen Sohn, dem mehrfacher Totschlag nachgesagt wird, und schon deshalb ist die Position des neuen Königs im Land stark angefochten.

Wer sich bei der nepalesischen Tragödie an Shakespeare erinnert fühlt, hat nicht ganz Unrecht, aber es gibt noch treffendere Analogien. Palastinterne Monarchenmorde sind eine Besonderheit des oströmischen Reiches von Byzanz gewesen - mancher Leser dürfte sich an Luigi Malerbas Roman Das griechische Feuer erinnern, der, historisch weitgehend korrekt, eine solche dynastische Schlachterei aus dem späten zehnten Jahrhundert nacherzählt. Und noch ein anderer Vergleich aus der europäischen Vergangenheit drängt sich auf: der mit den ebenfalls sehr zum familiären Mord neigenden Königshäusern der Merowinger und Karolinger.

Wie im frühmittelalterlichen Frankenreich stritten sich im Königreich Nepal lange Zeit zwei Familien um die Herrschaft. Die Dynastie der Shah begründete es 1769; von 1846 bis 1950 wurde es faktisch beherrscht von der Familie Rana, die das Amt des Regierungschefs vom Vater auf den Sohn weitervererbte und ihren Status durch häufige Heiraten mit der Königsfamilie zu erhöhen trachtete - die Ähnlichkeit mit dem Karolinger-Haus, das die Funktion des Hausmeiers am Hof der Merowinger zur beherrschenden Stellung im fränkischen Reich ausbaute, liegt auf der Hand. Am Ende verdrängten die Karolinger die Merowinger sogar vom Thron. In Nepal dagegen gelang den Shah 1951 die Rückeroberung der effektiven Macht gegen die Rana. Die beiden verfeindeten Dynastien versuchten einen Ausgleich zu finden: Die Frau des soeben ermordeten Königs war eine Rana; zu den Rana gehörte auch jene Frau, die der angebliche Mörder Dipendra aus Standesgründen nicht heiraten durfte.

Sonderbarerweise scheint sich solche innerdynastische Mordlust - die vom politisch motivierten Attentat oder dem klassischen Tyrannenmord streng zu unterscheiden ist - gern in Verhältnissen auszubreiten, in denen der Monarchie sakrale Züge zugeschrieben werden. Der König von Nepal soll regelmäßig eine Wiedergeburt des hinduistischen Gottes Vishnu sein; den oströmischen Kaisern kam priesterlicher Rang zu, weswegen sie Fragen der Glaubenslehre oft persönlich entschieden; und ein germanischer König galt als Heilsbringer, der die Fruchtbarkeit seines Landes verbürgte. Das Aufkommen von Hausmeierfamilien hat auch mit solchen magischen Qualitäten zu tun: Eigentlich ist ein Machtwechsel fällig, allein man getraut sich nicht, die abgewirtschaftete Dynastie vom Thron zu stoßen, denn durch ihr Blut ist sie die Trägerin des Königsheils.

Die Sakralität der Herrschaft schließt die Palastwelten streng gegen die Umwelt ab. Unerreichbarkeit und Exzess bedingen einander, wenn Macht und Würde auf engstem Raum geballt und sakral zementiert sind. Ein traumatisches Ereignis wie die jüngste Bluttat wird nicht spurlos an der Monarchie vorübergehen; man darf einen Entsakralisierungsschub prophezeien. Als die Karolinger den letzten Merowinger schließlich doch ins Kloster steckten, holten sie sich neue Weihe vom fernen Papst in Rom. Eine solche externe Legitimationsquelle ist für den verdächtigen König Gyanendra nicht in Sicht.

Seit 1990 erst wurde Nepal, das zuvor nur eine ständische Vertretung gekannt hatte, der Form nach zu einer konstitutionellen Monarchie. Seither gibt es Wahlen, ein Parlament mit fließenden Fraktionsgrenzen und rasch wechselnden Mehrheiten. Im März 2000 bildete Premierminister Koirala das neunte Kabinett seit 1990, er selbst war bereits 1991, 1998 und 1999 Regierungschef gewesen. Die parlamentarischen Regierungen wirkten schwach in einem Land, dessen König seit fast dreißig Jahren auf dem Thron saß und dem man die Verfassung mühsam durch einen Volksaufstand abgetrotzt hatte. Der Einfluss des Palasts reicht viel weiter, als die geschriebene Verfassung es vorsieht.