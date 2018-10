Inhalt Seite 1 — Auf Nummer sicher gesetzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer skeptisch gegenüber Aktien ist, sich mit einem soliden, aber sicheren Zins zufrieden geben will oder sein Geld mittelfristig parken möchte, sollte Bundeswertpapiere in die engere Auswahl ziehen - obwohl Banken und Sparkassen sie ungern verkaufen. Bundesschätze können nämlich spesenfrei erworben werden. Zudem entfallen die Depotgebühren, wenn die Schatzbriefe direkt bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg deponiert werden.

Bundeswertpapiere gehören in die Gruppe der festverzinslichen Wertpapiere.

Mit dem Verkauf solcher Rentenpapiere verschaffen sich öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Staaten oder Konzerne recht günstig Kredit. Zur Gruppe der so genannten Rentenpapiere zählen Pfandbriefe und Kommunalobligationen, Industrieanleihen und eben Bundeswertpapiere. Mit ihnen finanziert die Bundesregierung den überwiegenden Teil ihrer Schulden. Den größten Batzen nehmen Banken und institutionelle Investoren im In- und Ausland ab, gleichwohl wird etwa ein Zehntel der Staatspapiere an private Sparer in Deutschland verkauft. 1969 warf der Bund erstmals Schatzbriefe auf den Markt.

Sie blieben bis heute ein Bestseller: 70 Milliarden Mark sind darin angelegt.

Mindestes 100 Mark muss investieren, wer einen Schatzbrief kaufen will.

Dessen Laufzeit beträgt je nach Typ sechs oder sieben Jahre. Der Jahreszins ist am Anfang dürftig, er beginnt bei 3,5 Prozent und steigt auf 5,25 Prozent. Laut Bundesschuldenverwaltung ergibt sich über die gesamte Laufzeit eine Rendite von rund 4,5 Prozent im Jahr. Immerhin sind Bundeswertpapiere angesichts der Börsenflaute langsam wieder interessant.

Einen Tick höhere Zinsen bei faktisch gleich hoher Sicherheit bieten Pfandbriefe. Friedrich II. war der erste Emittent. Vor mehr als 225 Jahren ging es dem Preußenkönig darum, den aufgeblähten Haushalt zu sanieren - nach den großen Staatsbankrotten des 16. und 17. Jahrhunderts finanzierten Bankiers die Monarchen in Deutschland, Frankreich oder Italien nur noch, wenn diese handfeste Sicherheiten anboten. Der Pfandbrief erwies sich als idealer Schuldschein.