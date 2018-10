Jetzt sind auch noch die Vögel durchgeknallt. Das Königreich meldet: Britische Singvögel imitieren die Klingeltöne der Handys. Wenn sie ihre Weibchen anbalzen, zwitschern sie wie das Siemens S10. Am besten können es die Stare. Einmal in Hochform, machen sie ihrer Angebeteten locker einen ganzen TD1-Shop. Und bald schallt uns aus jedem Baum ein Handyklingeln entgegen. Aber den Vögeln kann man keinen Vorwurf machen. Wie sollen die armen Tiere ihre Orientierung behalten, wenn die Menschen ihre Stimmen als Klingelmelodie einprogrammieren und sich auch sonst vollkommen irre benehmen?

Ich rede übrigens nicht von Handywahn. Wer sich daran noch nicht gewöhnt hat, sollte einfach für immer im Bett bleiben. Nein, es geht hier um viel gravierendere Defekte. Die bedenklichen Zeichen sind nicht mehr zu ignorieren. Sind Ihnen diese isolierten Typen noch nie aufgefallen, die ohne geringste Anzeichen von Scham laut vor sich hin brabbeln? Ich jedenfalls sehe sie überall: in Straßencafés, Shoppingmeilen, in Bürovierteln. Redend, gestikulierend, nicht selten sonor vor sich hin kichernd, mit abwesendem Blick. In Coffeeshops wird nur noch in Zeichensprache bestellt, denn die Abgedrehten können ihren Mund nicht benutzen, der redet ja schon mit jemand anderem. Meistens merkt man erst nach geraumer Zeit, dass diese Alleinunterhalter verkabelt sind. Mit einer dünnen schwarzen Schnur, die im Ohr anfängt und im Nirgendwo zwischen Jackenkragen und Innentasche endet.

Früher haben sich die Benutzer von Freisprechanlagen durch bescheuerte Bügel geouted, die an einem Kopfhörer hängend quer übers Gesicht lagen. Jetzt nur noch ein fast unsichtbares schwarzes Kabel - die Nabelschnur des mobilen Erwachsenen. Wer an ihr hängt, kennt kein Hier und Jetzt. Er ist nie mehr allein, braucht uns andere nicht mehr. Er ist verbunden mit einem unsichtbaren Gesprächspartner. Das gibt Sicherheit. Wer eine Schnur aus dem Ohr hängen hat, traut sich auch allein ins Café. Manchmal ist gar keiner dran, am anderen Ende, aber das wissen die anderen Gäste ja nicht. Und so erobern die quatschenden Solisten nach und nach den öffentlichen Raum. Die Einzigen, die von dieser beängstigenden Situation profitieren, sind die wunderlichen Alten, die wirklich gerne mal ein angeregtes Selbstgespräch führen. Die findet nun keiner mehr wunderlich, sondern trendy. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Vögel anfangen, mit sich selbst zu reden.

Die Autorin moderiert und leitet das TV-Magazin Polylux, jeden Montag um Mitternacht in der ARD