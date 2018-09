Der Journalist und Maler Henri Murger veröffentlichte ab 1847 eine lose verknüpfte Folge von Bildern aus dem Leben des Künstlerproletariats von Paris, die 1851 unter dem Titel Scènes de la bohème als Buch erschienen.

"Bohème" heißt Böhmen, und dort waren nach damaliger französischer Vorstellung die Zigeuner zu Hause. Die erfolglosen Künstler, die vom Pump lebten, hungerten oder einen kleinen Gewinn kindisch verprassten, rangierten beim fahrenden Volk. Die Bohème stand im Schatten einer beispiellosen Blüte der Kunst im nachrevolutionären Frankreich. Die Akademie war in ihrer über 200 Jahre betriebenen Künstlerzüchtung so erfolgreich gewesen, dass sie zur Mutter aller europäischen Akademien geworden war. Paris war die Kunsthauptstadt der Welt. Hier kaufte eine durch industriellen Reichtum kunstbegierig gewordene Bourgeoisie. Kunst war jetzt ein Wirtschaftsfaktor.

Zugleich pflegte man ein Bild vom Künstler, das dieser Realität heftig widersprach: Der Künstler war der große Einsame, der Ungezähmte, der Feind der Gesellschaft.

Niemals vorher in der Geschichte gab es so viele gesellschaftliche Institutionen, die Kunst bestellten, förderten, kauften, kritisierten, kategorisierten, und niemals vorher ging der Künstler so als Ausgestoßener, Gebrandmarkter umher, jedenfalls in der Vorstellung vieler Künstler und großer Teile des Publikums. Das paradoxale Bewusstsein, sich als verfolgter Avantgardist zu fühlen und gleichzeitig bequem in den Kunstkommerz eingegliedert zu sein, das unsere Gegenwart beherrscht, ist damals entstanden. Künstlerklischees, die noch heute im Schwange sind, wurden damals entwickelt. Murger war mit seinen Bohème-Szenen an der Formulierung dieser Klischees maßgeblich beteiligt. Sein Buch ist ein kulturhistorischer Schatz, obwohl sich in dieser Schatzkiste nur löchrige Strümpfe, leere Flaschen, welke Veilchensträußchen und vergilbte Zeitungsartikel befinden.

Murgers Bohème hat einen mächtigen Feind, der das trotz stattlichen Umfangs federleichte Werklein in vampirischer Umarmung ausgesogen hat: Puccinis Oper, die mit nachwagnerianischer Opulenz einen Stoff illustriert, dessen Klangäquivalente eigentlich im Akkordeon, in der Drehorgel und dem verstimmten Wirtshausklavier bestehen. Murgers Strandgutgestalten wurden bei Puccini zu Tristan und Isolde. Weil die Musik immer stärker ist als die Sprache, wollen dem Leser der Original-Bohème die mächtigen Schmerzensschreie, die zuckersüßen Kantilenen, die schicksalsdonnernden Orchesteruntermalungen nicht aus dem inneren Ohr gehen, während er die sentimental-drolligen Holzstichminiaturen liest. Auch Murgers Musette singt, aber nicht Puccini, sondern Offenbach oder etwas ähnlich Spöttisches.

Rodolphes großes Liebesgedicht an die entlaufene Mimi ist vollends Meilhac und Halevy mit Heinrich-Heine-Tönen (à la "Ich grolle nicht ... wenn du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deine Herzensnacht ..."), aber nicht so beleidigt-schadenfroh wie Heine, sondern gutmütig und selbstironisch. Bohème ist eigentlich gar keine große Tragödie, sondern ein unversehens traurig endendes Fest, von sehr jungen, sehr unfertigen, enthusiastischen, aber nicht besonders begabten Schwärmern so lange gefeiert, bis plötzlich etwas kaputtgeht.

Ungehemmtes Interesse an Geld