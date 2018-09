Der linke Chrononaut: ein Herr mit Oberlippenbart. Der Mann rechts: ein Glattrasierter mit randloser Brille und leuchtenden Zähnen. Die Herren ragen aus Pullovern mit V-Ausschnitt, wie man sie auf Raumschiffen trägt. Oder in Gütersloh. Die beiden sind der Chief Creative Officer und der Kapitän eines intergalaktischen Supertankers. Getroffen haben wir sie bei einem ihrer raren Landausflüge, auf den Anzeigenseiten eines Nachrichtenmagazins. Ungefähr da, wo mal der Unterleib des Chief Creative Officer war, ist jetzt eine Bildunterschrift: "Großen Ideen folgen wir. Egal wohin. Die Zukunft ist bei uns Chefsache. Wenn Sie eine Idee haben, die morgen die Medienwelt bewegt, ist Bertelsmann Content Network der richtige Partner. Wir verfügen über Know-how, Vorstellungskraft und Wege, um Ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht werden wir Partner. Melden Sie sich! schmidt-holtz@bertelsmann.de oder middelhoff@bertelsmann.de."

Signets sind out, es zählt das Gesicht des Chefs. Nikes Markenhaken, der Sloosh, ist Vergangenheit, Middelhoffs Markenlächeln hält die Zukunft fest. Zahnpflege ist Chef- sache! No Logos! We trust in teeth!

Peter Boenisch, ein Chef von gestern, hat die erste Mondlandung in seiner Bild-Zeitung so gefeiert: "Der Mond ist jetzt ein Ami." Heute muss nachgeschoben werden: Die Zukunft ist jetzt eine Gütersloherin. Da fliegen wir mit, da mailen wir hin. Eben tippen wir den letzten @ in den Computer, da sind die Chefs mitsamt ihren Chefsachen verschwunden! Herr Middelhoff, Herr Schmidt-Holtz, um Gottes willen! Die Köpfe, die Brille, der Oberlippenbart, flutsch, alles drüben in der Zukunft. Hinübergesogen von einer großen Idee. Aber wohin? Haben Wegelagerer die Chefs etwa in die Vergangenheit gelockt? Sind sie in einer Zeitsackgasse verschollen, am Ende gar in Berlin? Chief Creative Officer, quo vadis? Keine Antwort. Die Zeitmaschine ist leer. Nur Middelhoffs Lächeln schwebt noch im Rauch wie das Grinsen der Katze aus Alice im Wunderland.