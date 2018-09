Inhalt Seite 1 — Der mit dem Feind schläft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sein Gesicht wurde dadurch bekannt, dass er es in ein Klo steckte. Erst das struppige Haar, dann die kantigen Wangenknochen, dann verschwand der ganze Mann - auf der Suche nach Stoff. Ewan McGregor spielte Rent-Boy, einen zappeligen Junkie aus Edinburgh, der nicht wirklich vorhatte, etwas an seinen Gewohnheiten zu ändern. Deshalb sahen wir ihn dauernd durch surreale rauschhafte Situationen taumeln.

Trainspotting brachte die Kraftprosa von Irvine Welsh mit der Musik von Underworld und Primal Scream zusammen - einer der Filme, in denen der Puls der neunziger Jahre noch heute fühlbar ist. So desinteressiert am bürgerlichen Erwerbsleben hatte sich die Jugend schon lange nicht mehr gezeigt. So hoffnungslos und so unerreichbar in ihrem Galgenhumor. Alle Schotten waren dicht. Regisseur Danny Boyle und sein Hauptdarsteller schienen ein neues Dreamteam im britischen Kino zu sein. Und das Schönste: Der Hauptdarsteller war nicht süchtig nach Ruhm. Ewan McGregor fühlte sich dem Autorenkino verpflichtet. Hollywood war für ihn ein Ort voller Scheiße.

Ein Jahr später gingen Boyle und McGregor für ihren nächsten Film Life less ordinary genau dorthin. Allem Trotz zum Trotze passten sich die beiden an - und wurden mit einem Flop bestraft. Mittlerweile haben sich ihre Wege getrennt, angeblich weil McGregor die Hauptrolle in The Beach an den sicheren Kassenfüller Leonardo DiCaprio verlor.

McGregor kann heute froh sein, dass er sich nicht im Sand von Ko Phi Phi wälzen musste. Denn er nutzte die Zeit, um andere, höchst unterschiedliche Fähigkeiten zu entwickeln. So produzierte er den James-Joyce-Film Nora, griff für Star Wars Episode 1 zum Lichtschwert - und erfreute das Publikum erstmals mit Gesang als Iggy-Pop-Verschnitt in Velvet Goldmine, Todd Haynes' Film über den Glam-Rock der Siebziger.

Gerade 30 geworden, zeigte er sich im Mai beim Festival in Cannes nun mit einem Film, der aus der Sicht des britischen Sozialrealismus wirken muss wie die Fratze des Klassenfeindes. Moulin Rouge erregte Aufsehen, blieb preislos.

Doch wenn Baz Luhrmans überkandidelter Genre-Film im Herbst ins deutsche Kino kommt, werden wir noch eine neue Seite an Ewan McGregor kennen lernen: die des Popstars. Denn ein solcher wird er sicher - nicht nur nach der Überzeugung seiner Partnerin Nicole Kidman - mit seinem Gesang, der klingt, als seien in seinen Stimmbändern zehn Pavarottis geschmolzen (Der Tagesspiegel).

Mit dem vermeintlichen Feind schlief McGregor auch 1996 in Brassed Off, der während des Zechensterbens in Nordengland spielt. Letzter emotionaler Halt der Kumpel ist ihre Blaskapelle, die von Danny, dem Bandleader, eisern gedrillt wird. Und die tatsächlich eine Wilhelm Tell-Ouvertüre von symphonischem Format schmettert. Nicht nur ist die Musik frei von Bierzeltmief - hier stoßen schließlich wackere Klassenkämpfer ins Horn - es wird auch Erhellendes zur Soziologie der Blaskapelle gesagt.