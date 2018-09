Gefährliche Sonnenbänke.

Künstliche Bräunung im Studio ist nicht weniger schädlich als zu viel Sonne am Strand. Forscher der Johns Hopkins University aus Baltimore fanden bei Probanden nach zweiwöchiger Sonnenbankbestrahlung krebsfördernde Hautveränderungen. In der Mai-Ausgabe des Journal of the American Academy of Dermatology berichten sie von einem Anstieg der Zahl von krebsabwehrenden Proteinen durch UV-Bestrahlung, sowohl im Blut als auch bei Hautbiopsien.

Obwohl es keine großen epidemiologischen Studien über Hautkrebs bei Sonnenbankbesuchern gibt, fordern die Dermatologen jetzt, Betreiber von Bräunungsanlagen sollten auf die gesundheitlichen Risiken ihrer Geräte hinweisen.

Kleines Hirn, große Rechnerin.

Die Wüstenameise Cataglyphis fortis hat keinen leichten Job. Hunderte von Metern sprintet sie kreuz und quer über den heißen Sand und sucht sich ihr Futter zusammen: verendete Insekten. Nach dem Irrlauf findet sie geradewegs zum Nest zurück. Dies schafft sie, obwohl sie sich in der einförmigen Wüstenszenerie nicht an Landmarken, zum Beispiel Bäumen oder Häusern, orientieren kann. Ihr Gehirn - es wiegt ein tausendstel Gramm - vollbringt dabei eine rechnerische Meisterleistung. Aus den einzelnen zurückgelegten Etappen errechnet die Überlebenskünstlerin die exakte Richtung und Distanz des schnurgeraden Rückwegs. Der Zoologe Bernhard Ronacher von der Berliner Humboldt-Universität hat in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich untersucht, wie Cataglyphis das Kunststück sogar im hügeligen Gelände gelingt (Nature, Bd. 411, S. 795): Die Ameise errechnet dabei aus den bergauf und bergab abgespulten Metern stets die effektiv zurückgelegte Distanz in der Luftlinie. Dank dieser Umrechnung schießt das Tier beim Rückweg nicht über das Ziel hinaus. Wie ihr das Kunststück gelingt, ist noch nicht genau geklärt. Auszuschließen sind als Rechengrößen andere im Tierreich erhobene Werte: der beim Laufen gemessene Energieverbrauch oder der optic flow auf der Retina, also das Tempo der auf der Netzhaut vorbeiflitzenden Bilder. Vielmehr berücksichtigt die Ameise offensichtlich die Schrittzahl und berechnet stets die Neigungswinkel der Lauffläche, die sie durchschreitet. Viel Arbeit für die wenigen Neuronen und Synapsen im kleinen Cockpit.