Am Abend des 11. August 1961, Freitag, finden sich hochrangige Stasi-Offiziere bei ihrem Chef Erich Mielke zum Befehlsempfang ein. Mielke wirkt gespannt. Hauptaufgabe, so gibt er Anweisung, sei jetzt: "Größte Wachsamkeit üben, höchste Einsatzbereitschaft herstellen und alle negativen Erscheinungen verhindern. Kein Feind darf aktiv werden, keine Zusammenballung darf zugelassen werden. [...] Alle vorbereitenden Arbeiten sind unter Wahrung der Konspiration und unter strengster Geheimhaltung durchzuführen. Die gesamte Aktion erhält die Bezeichnung Rose."

In der darauf folgenden Nacht beginnt die Aktion. "Kampfgruppen der Arbeiterklasse", Volkspolizei und Einheiten der Nationalen Volksarmee riegeln die Sektorengrenze zwischen Ost- und West-Berlin mit Stacheldraht ab. Wenig später tauchen Maurer auf, Militärwagen fahren Baumaterial an: Aus dem Verhau wird die Mauer - und die Teilung der Nation im wahrsten Sinne des Wortes zementiert.

Begonnen hatte alles drei Jahre zuvor, am 10. November 1958, als Kreml-Chef Nikita Chruschtschow in einer Rede im Moskauer Sportpalast die Annullierung des Potsdamer Abkommens ankündigte. Er empfahl den Westmächten, ihre Beziehungen zur DDR selbst zu regeln und mit ihr, gegebenenfalls, ein Übereinkommen über die alte Reichshauptstadt zu treffen. Die neue Berlin-Krise war da - sie sollte alles in allem fünf Jahre dauern! -, auch wenn Bundeskanzler Konrad Adenauer meinte, Chruschtschow sei wohl "etwas betrunken" gewesen. Er war es nicht. Aus Moskau warnte US-Botschafter Thompson: "Chruschtschow hat es eilig und glaubt, die Zeit arbeite gegen ihn, insbesondere was die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik betrifft. Ich glaube daher, dass sich die Westmächte auf eine entscheidende Auseinandersetzung (major showdown) in den kommenden Monaten vorbereiten sollten."

Als Erste bekamen die Briten weiche Knie. Nur vier Tage nach der Moskauer Rede entstand im Foreign Office ein Dokument, das zu den schlimmsten der gesamten Berlin-Krise gehört. Darin wurden drei Alternativen genannt: a) Rückzug aus Berlin

b) Anwendung von Gewalt, das hieß Krieg

c) Verbleib in Berlin, "wobei wir mit der DDR verhandeln und, falls dies notwendig sein sollte, sie auch anerkennen".

Die Alternativen a und b wurden sogleich abgelehnt, blieb also nur c.