Glos: Guten Morgen Frau Durak.



Durak: Informationen aus erster Hand versprechen wir uns von Ihnen. Also was gab's?



Glos: Zunächst hat die Bundesregierung einmal die Lage in Mazedonien dargestellt. Die Hoffnung, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, hat sich offensichtlich erfüllt, wie ich heute Morgen den Nachrichten entnommen habe. Nun geht es darum, diesen Waffenstillstand abzusichern. Dazu will die NATO ihren Beitrag leisten. Wer letztendlich und in welcher Stärke an diesem Einsatz teilnehmen wird, das war offensichtlich noch unklar. Es war auch sehr unklar, wie die deutsche Bundesregierung einen möglichen Beitrag deutscher Truppen finanzieren will, und es blieben eigentlich noch viel mehr Fragen offen, als bis jetzt beantwortet worden sind.



Durak: Dann hätten Sie ja eigentlich auch nur Zeitungen und Agenturen lesen müssen?



Glos: Das Pflegt so zu sein, wenn Herr Schröder und Herr Fischer einlädt. Die kargen Antworten, die man bekommt, werden dann auch noch so lange für geheim erklärt, bis dann zehn Minuten später die Presse unterrichtet worden ist. Insofern haben Sie schon recht. Es ist sehr viel von dem, was uns gestern erzählt worden ist, nachzulesen. Man spürt auch nie den ernsthaften Willen, die Opposition, die man für eine Art Verfügungsmasse hält, in die Informationen mit einzubeziehen. Aber das sind wir von einer arroganten Bundesregierung, die derzeit auf einem sehr hohen Ross sitzt, jetzt schon ein ganzes Stück weit gewohnt.



Durak: Ich denke mal, die Oppositionsparteien CDU und CSU lassen sich nicht zur Verfügungsmasse machen. Herr Glos, welche Fragen haben Sie denn stellen können an die Bundesregierung, wenn es um den Einsatz von Bundeswehrsoldaten in Mazedonien geht?



Glos: Wir haben zum Beispiel gefragt, wie groß denn das Eskalationspotenzial ist, welche Pläne man hat, wenn man für 30 Tage, wie es uns gesagt worden ist, bei der Entwaffnung mithilft, letztlich wieder herauszukommen, falls sich dabei kriegerische Entwicklungen ergeben. Es ist genauso offen und ungeklärt, wie lange die Bundeswehr einen Einsatz dort überhaupt finanzieren könnte. Wir haben eine gewaltige Finanzknappheit bei der Bundeswehr und alles hängt ja letztendlich mit allem zusammen. Wir haben derzeit eine Bundesregierung, die sich auf eine breite parlamentarische Zustimmung absichern kann in den eigenen Reihen. Ich meine, die Bundesregierung muss erst mal dort ihre Bataillone suchen, bevor sie mit unserer Hilfe Bataillone nach Mazedonien entsendet.