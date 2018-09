Das Dumme ist nur: Der wirkliche Populist trifft vielleicht den Nagel nicht mit dem feinsten Hammer auf den richtigen Platz am Kopf, aber irgendwie trifft er irgendwo doch etwas - zumindest einen Nerv, vielleicht sogar den nervus rerum, den Kern der Sache. Sonst ist er nämlich kein Populist, nicht einmal ein Demagoge (der das Volk immerhin bewegt) - sondern nur ein, pardon: Quatschkopf. Das wirklich Ärgerliche am Populisten ist für seine Kritiker, das gar nicht so große Quentchen Recht, das er letztlich doch hat.

Man muss sich nur die kritischen Äußerungen näher anschauen, die nun nach Schröders "Kinderschänder lebenslang wegsperren"-Parole eintrudeln. Irgendwie ist auch an dieser Kritik etwas dran. Aber sie wirkt im Ganzen doch recht defensiv. Denn hinter all den Einwänden steckt doch letztlich der Gedanke: Wo gehobelt wird fallen Späne. Mit anderen Worten: Den Irrtum der Gutachter, die Sexualtäter als therapiert entlassen, und die Rückfallquote nach Strafverbüßung - all das muss man halt hinnehmen. Dies sind aber keine Argumente, mit denen man die Eltern von Verbrechens-Opfern und die Ängste aller übrigen Eltern beruhigen kann. Und es nützt auch wenig zu sagen: Auch wenn Schröder recht hätte und bekäme, gäbe es immer noch Sexualstraftaten und -Morde.

Wenn man es ganz genau nimmt, beruhen beide Argumentationslinien, sowohl diejenige Schröders als auch diejenige seiner Kritiker auf einem prinzipiell gleichen Dilemma: Schröder geht gedanklich auf Nummer sicher, indem er die durchaus therapierten Täter in seiner Argumentation unterpflügt, also zur Sicherung des höheren Zwecks instrumentalisiert - während seine Kritiker ein Ähnliches mit den (potenziellen) Opfern irrtümlich freigelassener Straftäter tun: Das nächste Opfer stirbt dann für die eigene Vorstellung von einer richtigen Formel "Therapie statt wegsperren". Beide Argumentationsweisen stellen das individuelle Schicksal hinter die richtige "Idee" zurück.

Einmal abgesehen davon, dass ich spontan - und durchaus populistisch - über das Schicksal eines ermordeten Kindes weitaus mehr entsetzt bin als darüber, dass ein erwiesener Sexualstraftäter im Einzelfall zu sicher verwahrt wird: Das Wissen, dass es in diesen Fragen (und im Grunde überhaupt) keine Einzelfall-Gerechtigkeit ohne Risiko und Kosten gibt, markiert das eigentliche Problem. Und wenn Schröder durch sein jüngstes Basta! wenigstens das erreichte (vielleicht will er sogar gar nicht mehr als das?), dass man über die tatsächlichen "Kosten" einer über-optimistischen Therapiekonzeption für verurteilte Sexualstraftäter nachdächte, wäre vielleicht auch etwas erreicht.

