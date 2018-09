Inhalt Seite 1 — Um ein Haar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lange schien es nichts Neues zum Yeti zu geben. In meinem Buch kommt der auch recht wenig vor, andere hatten schon so viel über ihn geschrieben, aber keiner hatte das Ding je gefunden. Es gab auch in China einige Entdeckungen, denen aber niemand richtig nachgegangen ist. Dieses Haarbüschel klingt sehr interessant. Schade nur, dass es bis jetzt keine genaueren Informationen dazu gibt: wie die gefundenen Haare aussehen, wo sie eigentlich herkommen und wie man an sie kam. Doch wenn der angesehene Humangenetiker Bryan Sykes sagt, "so was hatten wir noch nicht", ist das schon beachtenswert. Nur Reinhold Messners schöne Theorie wäre damit hinfällig; nämlich dass der Tibetbär von Einheimischen mythologisiert wurde, ganz wie bei uns Meister Petz, und westliche Forscher daraus den Schneemenschen entwickelten.

Wer sind eigentlich diese Kryptozoologen?

Leute die irgendwie besessen nach verborgenen Tieren suchen. Nicht alle von ihnen haben Biologie studiert, manche sind Journalisten, andere einfach nur Abenteurer.

Also keine Wissenschaftler?

Der Begriff Kryptozoologe ist schwierig. Da gibt es Menschen, die Bigfoot oder dem Yeti nachjagen, und solche, die einfach nur neue Tiere suchen. Viele von denen würden sich selber auch nicht als Kryptozoologen bezeichnen. Obwohl die berühmte Menschenaffenforscherin Jane Goodall oder der Biologe Clyde Roper, der dem Riesenkraken hinterhertaucht, auch Mitglieder der 1982 gegründeten International Society of Cryptozoology sind.

Und was finden diese Leute außer Haarbüscheln sonst noch?

Erklärungen. Diese Leute sammeln, was die bekanntesten Kryptowesen angeht, alle möglichen Berichte und basteln daraus ihre Theorien zusammen.