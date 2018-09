Was fällt einem Helmut Kohl eigentlich ein, sich wieder zu Wort zu melden?

Zu den Eigenschaften Ewiggestriger gehört, dass sie vor dem Wandel der Zeit die Augen verschließen. Wie können Kohl & Co. der PDS Kommunismus vorwerfen und dabei selbst in einen Politskandal verstrickt sein, in dem es um den Verdacht der Bestechung, Verschleierung und Steuerhinterziehung geht? In einem Skandal, in dem gelogen und betrogen wird und Kohl auf so unmoralische Weise fortdauernd die Aussage verweigert, dass er es selbst ist, der sich und die gesamte demokratische Kultur in ein schlechtes Licht rückt. Die PDS will sich erneuern. Will alte Fehler eingestehen und dauerhafter Bestandteil der politischen Landschaft in Deutschland werden.

Kohl will keine Fehler eingestehen. Und es wird wohl noch ein, zwei Generationen dauern, bis man die politischen Leistungen dieses Mannes wieder sehen kann.

Helmuth Petermann Stuttgart