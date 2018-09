Inhalt Seite 1 — Land der Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Früher, als ich Waldorfschüler war, sprachen wir in der Stunde Glaube und Taten bedeutender Frauengestalten über Katharina die Große und die Jungfrau von Orleans. Mithilfe der Eurythmie (falls jemand weiß, was das ist) durften wir einmal einen Aufsatz von Rosa Luxemburg mit Armbewegungen darstellen.

Wenn mein kleiner Bruder und seine Freunde heute diese beseelten Leibesübungen in der Schule haben, dann nehmen sie die Kupferstäbe, die von Rudolf Steiner für die Heil-Eurythmie vorgesehen wurden und stellen nicht Katharina die Große dar, sondern Lara Croft in Tomb Raider!

Lara Croft ist die Heldin des PC-Games Tomb Raider von Eidos Interactive. Hab ich auch schon mal gespielt! Mit etwas zu großen Brüsten kämpften Lara und ich und mein Bruder in Tempelruinen gegen schlimme Geheimbünde und für die Rettung der Welt. Und das alles gibt's jetzt sogar im Kino!

In meiner aktuellen Serie Glaube und Taten bedeutender Frauengestalten wollte ich sehen, wie der Film Tomb Raider das Thema kreativ nutzt, doch die Darstellerin hat jetzt so irre Brüste, dass ich mich unmöglich konzentrieren konnte. Nein, Lara im Kino rettet die Welt nicht mehr wie früher im PC-Game meines Bruders, sondern hat jetzt nur noch total wahnsinnige Brüste!

Wie Madonna. Kürzlich war ich beim Madonna-Konzert. Madonnas Brüste sind okay, aber sie singt nicht mehr richtig. Lara rettet die Welt nicht mehr glaubwürdig, und Madonna singt nicht mehr glaubwürdig, sondern fliegt wie Lara im Kino mit irrem Aufwand durch die Szene. Sonst nichts. Ja, so ist das: Je größer die Dinge werden in unserer Welt, desto mehr verlieren sie ihre Seele. Gilt leider auch bei Frauen.

Für meine Serie großer Frauengestalten bedeutete dies, dass ich nach Lara Croft, Tomb Raider und Madonna nur noch eine einzige Chance hatte: INGEBORG BACHMANN!

Ja, die Bachmann, das muss man sagen, steht in unserer Welt, vielleicht nur noch wie die Jungfrau von Orleans, für Authentizität. Genau, Madonna singt nicht, Lara hat nur noch Brüste, aber Bachmann schrieb: Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich über die Natur des Feuers oder: Denn ich habe zu schreiben. Und über den Rest hat man zu schweigen. Sollte man mal Madonna vorlesen!