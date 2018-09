Gewerkschaften stehen nicht im Verdacht, für spannende Geschichten zu sorgen. Verstaubt, altmodisch, von gestern, was soll da schon aufregend sein?

Diese Geschichte jedoch ist aufregend und hat alles, was ein spannender Wirtschaftskrimi braucht. Ein Vordenker wird auftreten, ein mutiger Betriebsrat ihm zur Seite stehen. Ein mächtiger Gewerkschaftsboss wird sich einmischen, ein Provinzfürst quer schießen. Politiker werden zum Telefon greifen. Um Nachfolgestreitigkeiten für den Chefsessel geht es. Um die Zukunft der Gewerkschaften ganz generell. Aber auch um Menschen, die nicht wissen, wo sie im nächsten Sommer Arbeit finden werden. Eines jedoch sei vorneweg gesagt: Gewinner wird es am Schluss nicht viele geben.

Auftritt Peter Hartz. Der Personalvorstand von Volkswagen gilt als Vordenker für innovative Arbeitszeitmodelle in der deutschen Automobilindustrie. Als einer derjenigen auf Arbeitgeberseite, "der in jede Arbeiterkneipe noch mit aufrechtem Gang hineingehen kann", wie ein VW-Betriebsrat sagt. Der 59-Jährige fläzt sich im Ledersessel, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, streckt sich. Der Mann hat eine lange Woche hinter sich. Am Montag sah es so aus, als sei sein neues Arbeitszeitmodell gescheitert, jetzt darf er auf eine etwas weniger ambitionierte Neuauflage hoffen. Ein wenig müde wirkt er, ein bisschen enttäuscht vielleicht über diesen Misserfolg in einer an Misserfolgen nicht reichen Karriere. Die Viertagewoche, durch deren Einführung 1994 die Entlassung von 30 000 Mitarbeitern verhindert werden konnte, hat er umgesetzt. Zeitgutscheine hat er mit auf den Weg gebracht. Mit ihnen sammeln Arbeiter Überstunden an, um sie vor der Pensionierung oder während einer Auftragsflaute abzufeiern. Das Ergebnis: flexible Arbeitszeiten. Doch, so Hartz, "von den 200 Projekten, die wir in meiner Zeit angestoßen haben, war keines so wichtig wie dieses".

Hartz spricht von "5000 mal 5000". 5000 - so viele neue Arbeitsplätze sollten an den VW-Standorten Wolfsburg und Hannover in einer neuen GmbH entstehen.

5000 Mark - so viel würden die neuen Mitarbeiter monatlich verdienen, die in bis zu 42,5 Stunden Wochenarbeitszeit ab Herbst 2002 einen neuen Minivan in der Golfklasse bauen sollten. Das ist weniger, als im Tarifvertrag vorgesehen. Ausgangspunkt für das Modell war eine Kalkulation, nach der die Herstellung des neuen Minivans nach dem gültigen Haustarifvertrag in Wolfsburg nicht rentabel gewesen wäre, sodass man hätte im Ausland fertigen müssen.

Doch was für die Konzernleitung ein "brillantes Modell" war, um neue Arbeitsplätze am Standort Deutschland zu schaffen, hörte sich für viele in der IG Metall wie ein unmoralisches Angebot an. Wie sollte man 42,5 Stunden Arbeitszeit zustimmen, nachdem man jahrelang für die 35-Stunden-Woche gekämpft und im Haustarifvertrag weit bessere Bedingungen erstritten hatte?

Wie den Mitgliedern erklären, dass sie zukünftig nicht mehr ihre Arbeitszeit gegen Geld verkaufen würden, wie im klassischen Arbeitsvertrag üblich, sondern für das Erreichen bestimmter Produktionsziele bezahlt werden würden - weitgehend unabhängig davon, wie lange sie dafür brauchen würden?