Marseille kann man nur lieben, wenn man vom Meer hereinkommt. Am frühen Morgen, in der Stunde, wenn die Sonne hinter dem Massiv von Marseilleveyre aufgeht, die Hügel umarmt und den alten Steinen etwas von ihrer Röte schenkt.

Dann sieht man die Stadt so, wie Protis der Phokäer sie vor 2600 Jahren entdeckte."

Unter uns Nicht-Phokäern: Wer möchte sich Marseille nicht auf diese von Jean-Claude Izzo beschriebene Weise nähern? Die Ruderpinne in der Hand, gegen den Landwind kreuzend, vorbei an den Inseln Pomègues und Ratonneau und am Château d'If, wo der Graf von Monte Christo schmachtete, schon mit Motorfahrt das Château du Pharo und das Fort Saint Nicolas passierend in den Alten Hafen einfahren, anlegen, einen Pastis nehmen?

"Irraisonné" - mit dem Verstand nicht erklärbar - erscheint Izzo selbst seine Leidenschaft für die Hafenstadt am Mittelmeer. Und weil das so ist, endet Solea mit einer Fahrt hinaus, zurück auf die Inseln, die wie natürliche Festungsbarrieren den Hafen schützen, und muss so enden. Die einzig angemessene Route hinein nach Marseille ist zugleich der einzige Weg, der mit Würde hinausführt, wenn die Stadt am Ende ist.

Fabio Montale, ehemals Polizist, nun nur noch ein Bündel Trauer, Wut, Hass, Verzweiflung, folgt ihm und gleitet - zwangsläufig - in den Tod. Mit einer Kugel im Rücken, einige Schlucke des geliebten, unverzichtbaren Lagavulin in der Kehle, treibt der Held aufs offene Meer: "Jetzt bin ich der Tod." Alle Schlachten sind geschlagen, verloren.

Erst als er 50 war, wagte sich Jean-Claude Izzo an die Romanschreiberei. Da hatte er Militärdienst, Dschibouti, die Kommunistische Partei, die Leitung ihrer Regionalpostille namens Marseillaise und einige Gedichtbände hinter sich. Dann schrieb er rasch hintereinander: Total Cheops, Chourmo, Solea.

Drei polars - wie bei Franzosen die Krimis heißen - mit dem Antihelden Fabio Montale machten ihn schlagartig in Frankreich (und nach und nach in Resteuropa) berühmt. Izzo wurde für Marseille, was Manuel Vázquez Montalbán für Barcelona ist: Chronist einer verschwindenden Stadt am Mittelmeer.