Die Jobbörse auf der Website enthält rund 45 Stellenangebote, sortiert nach fünf deutschen Städten. Die meisten Jobs sind in München ausgeschrieben. Gesucht werden erwartungsgemäß vor allem IT-Experten. Doch auch Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Einkäufer finden hin und wieder eine Ausschreibung. Praktikumsstellen sind derzeit knapp 20 zu besetzen.



Arbeit im Ausland hat Motorola ebenfalls zu bieten. Auf einer eigenen Homepage muss die Jobbörse nach Ländern durchforstet werden. Eine Gesamtliste aller Jobs im Überblick gibt es nicht. In einem Großteil der Länder sind jedoch keine Stellenangebote zu finden. In Europa hat Frankreich mit 25 Jobs am meisten zu bieten, Großbritannien und Italien hinken mit jeweils rund 10 Angeboten hinterher. Die Vereinigten Staaten sind natürlich massiver vertreten.



http://www.motorola.de/

http://www.motorolacareers.com/ufsd/search.cfm