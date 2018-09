Wer zu John Gearhart will, muss tief hinab. Im Keller eines gewaltigen Klinikkomplexes hat der Stammzellforscher von der Johns-Hopkins-University in Baltimore seine Labors untergebracht. Selten ist er hier anzutreffen. In Gearharts Kalender reiht sich Termin an Termin. Er reist zu Anhörungen vor dem Senat in Washington, zu Gesprächen mit Abgeordneten, zu Diskussionen in den Nationalen Gesundheitsinstituten. "Ich komme kaum noch zum Arbeiten", sagt der Forscher, der menschliche Stammzellen züchtet, die er aus dem Keimgewebe abgetriebener Embryonen isoliert hat.

"Wir können diese Zellen inzwischen in alle möglichen Entwicklungsrichtungen zwingen", berichtet Gearhart begeistert. "Die Frage ist nur, gelingt uns das hundertprozentig?"

Die Forschung an menschlichen Stammzellen, davon will der Wissenschaftler die Politiker überzeugen, ist wichtig. So viele Fragen sind offen. Diese zum Beispiel: "Zu welchem Zeitpunkt soll man die Zellen transplantieren? Sehr früh? Dann sind ihre Entwicklungsmöglichkeiten noch sehr ausgeprägt und das umgebende Gewebe kann steuernd eingreifen. Allerdings haben wir dann keine Kontrolle mehr. Die Zellen könnten unbemerkt entarten. Transplantieren wir dagegen sehr spät, können wir die Differenzierung der Zellen unter dem Mikroskop kontrollieren, wissen aber nicht, wie gut sie mit dem Gewebe des Patienten interagieren. Und bei all dem ist die Frage: Wann erzielen wir die beste Ausbeute?"

Dann klappt der Forscher - "das müssen Sie gesehen haben" - seinen Laptop auf. Auf Tastendruck kriecht eine Ratte über den Bildschirm. Ihre Hinterbeine sind nach einer Infektion gelähmt. Viren haben jene Nervenbahnen im Rückenmark zerstört, die die Muskeln kontrollieren. Mühsam zieht sie sich vorwärts.

Gearhart hat mit seinen Kollegen über hundert Zelllinien aus menschlichen Stammzellen entwickelt. "Im Labor können wir die Zelllinien gut unterscheiden. Einige produzieren Moleküle, wie sie für Nervenzellen typisch sind." Diese Zellen haben die Forscher in den Rückenmarkskanal der Ratte gespritzt. Gearhart gibt einen weiteren Befehl in seinen Rechner ein, das nächste Video, Wochen später. Die Ratte bewegt ihre Hinterbeine, unkontrolliert noch, aber immerhin. Noch ein Befehl, ein neues Bild: Die Ratte läuft auf allen Vieren. Nur ihr krummes Rückgrat zeugt noch von der Lähmung.

"Das würde ich gern möglichst vielen Politikern zeigen", sagt Gearhart. Ist er denn auf die staatliche Finanzierung angewiesen? "Nein, ich könnte Geld genug bekommen, von der Industrie." Aber diese Finanzierung mache ihn abhängig, setze viele seiner Kollegen unter Druck. "Ich habe einmal den Fehler gemacht, Geld von einer Patientenorganisation anzunehmen. Die Leute haben mir versichert, nur meine Grundlagenforschung fördern zu wollen." Die Forschung hatte Erfolg, das hatte Folgen. "Danach riefen die mich jede Woche einmal an. Wann denn die Therapie endlich da sei."