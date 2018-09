Sind die hohen Ölpreise nur Vorboten einer gefährlichen Energiekrise, weil die Vorräte rasch zur Neige gehen? Dies prophezeit der britische Ölexperte John Colin Campbell: "Hundert Jahre leichten Wachstums der Wirtschaft gehen zu Ende." Einbrechende Aktienmärkte und Militärinterventionen der USA zur Sicherung ihrer Ölversorgung drohten.

Das Gegenteil behauptete Esso-Sprecher Karl-Heinz Schult-Bornemann, als er Ende Juni die Studie Öldorado 2001 präsentierte. Wir könnten "noch 250 bis 300 Jahre von den jetzt schon bekannten Vorräten leben". Öl verliere zwar allmählich seine Rolle als Hauptenergieträger an das Erdgas. Aber das Ölzeitalter werde "nicht aus Mangel an Öl zu Ende gehen, genauso wie die Steinzeit nicht aus Mangel an Steinen zu Ende ging".

John Campbell hat jahrzehntelang für Ölmultis gearbeitet, er misstraut ihren Prognosen inzwischen gründlich: "Die Firmen verschweigen bewusst die Erschöpfung der Vorkommen, denn das würde den Investoren nicht gefallen." Auch die USA und die Öl exportierenden Opec-Staaten stellten "die Welterdölvorkommen übertrieben" dar, etwa weil sie "Energiesparprogramme und die Entwicklung erneuerbarer Energien verhindern" wollten.

Energiekrise oder Öldorado, wem ist überhaupt noch zu trauen? Versuchen wir es mit dem Forschergremium IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), das für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen Unep möglichst "objektive wissenschaftliche" Abschätzungen zu Klimafragen erstellen soll. Kürzlich verglich das IPCC die geschätzten Weltvorräte an Öl, Gas und Kohle mit dem historischen Verbrauch dieser Ressourcen und mit Szenariorechnungen, wie viel Energie in den nächsten hundert Jahren verfeuert werde (siehe Grafik ).

Auch das IPCC ist nicht apolitisch, aber es fördert gewiss nicht die Energiemultis. Denen geht es mit seinen Klimaschutzappellen tüchtig auf die Nerven. Die Grafik zeigt, dass die geschätzten Öl-, Gas- und Kohlevorräte groß sind im Vergleich zur verfeuerten Menge fossiler Energieträger. Und die Schwankungsbreite der IPCC-Schätzungen, wieviel fossile Energie im besten oder schlimmsten Fall bis 2100 verbraucht werde, ist beachtlich.

Tretroller oder Transrapid?

Kein Wunder. Wer weiß schon genau, wie groß anno 2100 die Erdbevölkerung sein wird? Wie die Menschen bis dahin heizen und kochen (siehe nächste Seite), ob sie Tretroller oder Transrapid fahren - und wie ihre Roboter Krieg führen? Vielleicht züchten ja Roboter 2100 noch die letzten Exemplare der klimafrevelnden Sippe Homo sapiensim artgerechten Biozoo. Wie auch immer, solche Jahrhundertprognosen dürften so präzise sein wie einst das Orakel von Delphi.