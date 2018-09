Man wird sich getroffen und geplaudert haben - die Politik der hochgezogenen Augenbrauen und des gravitätischen Handschlags, während das Volk wieder die WM der Polit-Hooligans ausspielt und den Karneval der Putzgruppen feiert. Nach Seattle, nach Nizza, Prag und Göteborg gehört der Krawall zum Gipfel, krankt aber an einer gewissen Asymmetrie der Schlachtordnung: Der Feind ist der weltweite Kapitalismus, McDonald's oder DaimlerChrysler, Nestlé und Monsanto - die Gegner auf der Straße sind aber bloß die Polizisten jener Staaten, die gerade G-8-Treffen oder Weltbank-Tagungen ausrichten.

Da stimmt etwas nicht, und das verursacht Globalisierungsgegnern auch Missbehagen. Das gesamte Vokabular des Protestierens - Slogans, Gesten, Pathosformeln - stammt aus einer Zeit, als einem übermächtigen Staat in Sachen Bürgerrechte auf die Finger geklopft wurde. Stilgeschichtlich gesehen, hat keine Gipfelschlacht bisher das Modell der Vietnamkriegs-Demos überschritten, auch wenn man bei Kommunikation und Mobilität Fortschritte gemacht hat. Aber der Staat kann nicht mehr der Buhmann sein, denn das weltweite Anlagekapital, kapriziös, wie es ist, oder auch die Währungsspekulation stempeln den Nationalstaat bei Gelegenheit selbst zum Globalisierungsverlierer. Friedensbewegungen oder Parteiengründungen nach Vorbild der Grünen - all das bleibt brav im Land und kuriert bestenfalls Symptome: Das Territorialitätsprinzip der Wut hat sich überlebt.

Diese Situation hat die Evolutionschancen einer anderen Art von Institutionen begünstigt. Sie operieren auf dem Feld des globalen Überlebenskampfes, sind aber nicht Teil der kapitalistischen Nahrungskette. International arbeitende Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verstehen sich als Bürgervertretungen, wo der Begriff des Bürgers allenfalls metaphorisch zu verwenden ist. NGOs blicken unerschrocken ins Weiße der Augen von Konzernungeheuern; vor allem aber verbeißen sie sich ins Fell jener supranationalen Organisationen, mit denen die Staaten den Weltwirtschaftsprozess zu gestalten und zu kontrollieren versuchen: Welthandelsorganisation (WTO), Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Nafta.

Letztere sind Entscheidungszentren und Clearingstellen im Zeichen des freien Welthandels. Sie verfügen zwar über die Legitimation, globale Politik zu treiben, ganz koscher sind sie deswegen aber trotzdem nicht: Sie werden von Regierungen veranstaltet und unterliegen nicht der Kontrolle eines Parlamentes - welches Landes auch? Hier ist den NGOs in den vergangenen Jahren unermessliches Vertrauenskapital zugeflossen, haben sie sich als glaubwürdige Mitspieler im globalen Politikprozess darzustellen gewusst: Wer, wenn nicht die NGOs, lässt die kritische Öffentlichkeit in die Kungelrunden der Banker blicken, wer setzt die Partizipation des künftigen Weltbürgertums durch, wenn nicht sie?

Vor zehn Jahren gab es etwa 6000 international agierende NGOs, heute sind es 20 000 mehr. Daneben arbeiten Myriaden kleinerer NGOs, die innenpolitische oder binationale Ziele verfolgen, Aktivitäten in Entwicklungsländern starten, Abrüstungsfragen disputieren, sich im Umwelt- oder Tierschutz engagieren, die Interessen von Lesben oder Indios vertreten. Gemeinsam ist ihnen das Feindbild "Globalkapitalismus", der Wille zur Koalition per Internet und Mobiltelefon sowie die Fähigkeit, supranationale politische Ziele rasch durchzusetzen oder zu verhindern. Die konservative Wirtschaftszeitschrift Economist sprach einmal von "NGO-Schwärmen", die, wenn sie sich einmal erheben, beinahe unmöglich zu bekämpfen seien, weil sie amorph, ortlos und ohne Kopf sind. Am Ende ließen sie ihr Opfer "tot gestochen" zurück.

Gemessen am Budget von WTO oder Währungsfond, sind einige NGOs geradezu finanzielle Riesen. Ralph Naders Bürgerforum Public Citizen mit der mächtigen Unterorganisation Global Trade Watch beispielsweise verfügt über mehrere hundert Millionen Dollar jährlich, ebenso wie Oxfam oder die Armenhilfe Care. Greenpeace hat natürlich Geld, das Einfluss sichert, vom World Wildlife Fund oder von dem Worldwide Fund for Nature mit seinen fünf Millionen Mitgliedern ganz zu schweigen. Im Nordwesten der USA, in Washington oder Oregon, wo der globale Widerstand gegen die Globalität hauptberuflich und ausgesprochen professionell organisiert wird, unterhält die Ruckus Society Trainingscamps für spektakuläre Protestaktionen in den Zentren des Geldes. Die genuesischen Proteste plant zum großen Teil die in Frankreich stationierte antikapitalistische Bewegung attac, inspiriert von der Autorin Viviane Forrester und der Zeitung Le Monde diplomatique.

Kampf um eine Weltmoral