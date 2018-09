Elegisch blicken wir auf eine Zeit zurück, in der man zu sagen wusste, was eine Demonstration sei. Eine Demonstration begann mit Sprechchören und endete unter Wasserwerfern. Transparente gehörten dazu und Sprechchöre, meist beginnend mit den Worten "Weg von ...", "Auf zu ..." oder "Nieder mit ..." Das war die Zeit der klassischen Demo. Ihr politischer Charakter zeigte sich in einem gewissen Maß an schlechter Laune auf beiden Seiten, nämlich der Polizisten und Bürger einerseits, der Demonstranten anderseits.

Davon ist heutzutage, da selbst massenhaftes Musikhören unter freiem Himmel als Demonstration gilt, nicht viel geblieben. Gerichte müssen angerufen werden, um den politischen Charakter zu bestimmen. Mit bloßem Auge ist er nicht mehr auszumachen, mit juristischer Brille auch nur mühsam. Warum ist die Love Parade keine politische Demonstration, wohl aber die Fuck Parade? Wahrscheinlich weil letzterer Ausdruck geeignet ist, noch einen gewissen Ärger zu mobilisieren, jedenfalls bei gutmütigen Bürgern. Von der Liebe kann das nicht behauptet werden; deshalb hatten die Richter die Intuition auf ihrer Seite, als sie die Love Parade zur kommerziellen Veranstaltung herabstuften.

Wenn aber die Liebe, jedenfalls das Gerede von ihr, zu Recht eher dem Geschäftsleben und der Reklame als der Politik zugeschlagen wird, was ist dann mit der Erotik? Warum ist die Erotik-Parade, die dieser Tage ebenfalls im leidgeprüften Berlin stattfand, von den Behörden als politische Demonstration anerkannt worden? Wahrscheinlich ebenfalls wegen des geschätzten Provokationspotenzials, das die Beamten wohl in dem Swinger-Club vermuteten, der zur Demonstration aufgerufen hatte. Tatsächlich hat dieser brave Club nichts unversucht gelassen, sich als märtyrerhafter Vorkämpfer sexueller Emanzipation aufzuspielen und einige ausgesucht hässliche Adepten solcher (übrigens doch recht altmodischer) Freizügigkeit aufmarschieren zu lassen. Allein, dem Bürger war es wurscht, es war ihm schnurzpiepegal wie - nun, sagen wir: ein Ostermarsch.

Der Oster- und der Friedensmarsch ebenso wie die 1.-Mai-Demonstration werden jedoch, allem Provokationsmangel zum Trotz, ebenfalls politisch eingestuft, und deswegen wäre es wohl wiederum auch im Nachhinein falsch gewesen, den Swingern das Politische abzusprechen. Demonstrationen, kurzum, sind heute immer politisch; und zwar gerade weil sie so unpolitisch sind, dass sie niemanden mehr ärgern. Ein oft übersehenes Indiz dafür ist der modische Ausdruck "Parade"; denn eine Parade war ursprünglich etwas Militärisches und als solches zwar eine politische Demonstration, aber keine zum Verdruss des Staates, sondern zu seiner höheren Ehre. Manches spricht dafür, dass die Swinger und Techno-Fans die Erben dieser Soldaten sind: Auch sie demonstrieren zum Ruhme des Staates: nämlich zum Ruhme des Staates, der ihnen das Demonstrationsrecht verleiht.