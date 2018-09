Die Mittagssonne wirft kurze Schatten in die Zenettistraße. Hier haben sie ihn damals geschlagen und getreten. Heute lässt sich kaum jemand auf dieser Straße blicken. Hier sind sie damals auf ihm herumgesprungen. Nur das Grollen der Großstadt ist heute zu hören. Hier haben sie damals ein Blutbad angerichtet. In der Ferne kläfft heute ein Hund. Hier haben sie damals geschrien: "Den bringen wir um!" In den Hofeingängen spielen jetzt Kinder.

"Skinheads haben am Samstag in München versucht, einen Griechen zu töten", stand damals in den Zeitungen, am Montag, dem 15. Januar 2001. "Nur durch den mutigen Einsatz zweier junger Türken hat das Opfer überlebt."

Heute, ein halbes Jahr später: An diesem Ort, vor der türkischen Taverna Palet, fahren plötzlich Wagen vor, mit Münchner Kennzeichen, die man in der Zenettistraße nicht kennt. Aus einem Opel Zafira mit abgedunkelten Scheiben steigt ein Leibwächter in einem schwarzen Anzug. Die Bewachung ist kostenlos, wegen der guten Werbung. Der Bodyguard blickt sich um. Alles in Ordnung. Dann klettert ein etwas untersetzter Mann aus dem Fond des Wagens: Taner G., 23 Jahre, Türke und Münchner von Geburt. Er soll hier geehrt werden, die Leute aus den anderen Autos scharen sich um ihn vor der geschlossenen Taverna. Nur leider fehlt das Publikum. "Sind wahrscheinlich alle im Freibad", vermutet Taner. Nur zwei Gymnasiastinnen haben sich eingefunden. Taner hat sie wenige Stunden zuvor kennen gelernt, als er an ihrer Schule einen Vortrag über jenes Ereignis hielt, das ihn unversehens zum Helden machte.

So haftet der Szene etwas Surreales an, als Magnus Becker zu einer Art Laudatio anhebt. Bundesvorsitzender des Jugendbündnisses Weiße Rose nennt sich der Student aus Bielefeld. Seit Tagen pilgert er von einer Münchner Schule zur anderen und spricht über rechte Gewalt oder tritt im lokalen Fernsehen auf - mal allein, mal mit Taner, aber stets ohne Mitstreiter, was auch dem vermeintlichen Bündnis etwas Surreales verleiht. Existiert es überhaupt? Oder profiliert sich hier nur einer als wackerer Recke, der mit "Anti-Hate-Homepages" im Internet der rechtsextremen Propaganda "etwas Positives entgegensetzen" will?

Ein "Pfundskerl" sei dieser Taner, sagt Becker nun in der Zenettistraße.

Einer, der Leib und Leben riskiert habe für einen anderen. Das sagt er hier, wo sich die Massenprügelei zutrug, wo mehrere Dutzend Skinheads derart außer Rand und Band gerieten, dass die Lokalblätter danach von Münchens schlimmstem Neonaziangriff der vergangenen Jahrzehnte schrieben. Am Ort einer außerordentlich mutigen Rettungstat. Zusammen mit anderen Türken ging Taner einfach dazwischen, entriss den Schlägern das Opfer und rettete ihm so das Leben.

Und nun werde dieser Taner selbst von Nazis bedroht, sagt Magnus Becker, dieser Taner habe deshalb sogar sein Geschäft, die Existenzgrundlage der Familie, aufgeben müssen. Dann überreicht er Taner drei weiße Rosen. Und an seinen Nebenmann appelliert er, doch zu helfen, dem mutigen Retter rasch einen neuen Job zu besorgen. Ja, meint der Nebenmann, das sei schon "eine bittere Erfahrung". Der Mann heißt Wolfgang Hoderlein und ist Chef der bayerischen SPD. Nur jetzt sei er leider in Eile, er müsse gleich weiter, zur Rundfunkratssitzung. "Aber hier ist meine Karte", wendet er sich an Taner.

"Da setz' mer uns mal z'amm, da red'n mer mal ausführlicher." Ein schnelles Foto noch mit dem Helden.

Den dpa-Fotografen hat Hoderleins Pressesprecher bestellt, damit der Termin "bayernweit abgedeckt ist", wie er sagt. "Da leg ich dann 'n Pressetext drauf." Der Fotograf rückt Taner und den Leibwächter neu zurecht. "Komm, mehr vorbeugen!", herrscht er den Bodyguard an, die Bedrohung muss man spüren. Der Leibwächter drückt Taner fest an sich. Aus der Zentrale der Bayern-SPD wird wenige Minuten später eine Pressemeldung an die Agenturen gehen, in der ein engagierter Wolfgang Hoderlein erklärt: "Wir werden uns dafür einsetzen, dass Taner G. wieder eine Beschäftigung findet. Es darf nicht sein, dass die gerade von uns Politikern immer wieder eingeforderte Zivilcourage im Nachhinein bestraft wird."

Bei einem türkischen Bäcker im Haus nebenan steht Taner noch eine Weile mit dem Leibwächter und sagt bei einer Apfelschorle: "Das sind alles nur Veranstaltungen, wo die Leute für sich selber Profit rausziehen." Und doch gibt er sich immer wieder dafür her - weil er sich davon Hilfe verspreche, sagt er. Aber auch, weil es ihm offenkundig Spaß macht, im Rampenlicht zu stehen. Aus der Geschichte Taners und der anderen Helfer ist längst mehr geworden als die Moritat vom Helden, sie ist auch ein Lehrstück darüber, wie Medien Helden machen und Helden Medien benutzen - und wie die Gesellschaft mit solchen Helden umgeht, wenn sich herausstellt, dass sie nur ganz normale Kinder ihrer Zeit sind.

Begonnen hat die Geschichte in der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 12. auf den 13. Januar dieses Jahres. In der Gaststätte Burg Trausnitz in der Zenettistraße feiern zwei Neonazis Geburtstag, beide werden 25 Jahre alt.

Viele Freunde haben sie eingeladen, der eine bayerische Skinheads, der andere "mehr Politischere aus Nordrhein-Germanien", so der Leiter des Staatsschutzdezernats der Polizei. Schräg gegenüber, in der Taverna Palet, essen und trinken Taner und andere Deutsch-Türken den ganzen Abend. Als Taner und sein Freund Erkan gegen ein Uhr nach Hause gehen wollen und auf die Straße treten, werden sie auf eine laute, aggressive junge Frau vor der Gaststätte aufmerksam. Zuerst denken sie, es sei ein Mann, weil die Haare so kurz geschoren sind. Doch es ist die 17-jährige Maria-Anna V.. Sie war auf der Geburtstagsfeier und wartet vor dem Lokal, dass ihr Freund, der damals 19-jährige Christoph S., nachkommt. Beide gehören der rechtsradikalen Szene im Sauerland an.