: haben Geologen nach den Spuren der Klimaschwankungen in der Erdgeschichte gesucht. In Baumrinden und Pollen, in Eiskammern und Staubstürmen, kurz: im aufgeschlagenen Buch der Erde lesen sie von Warmzeiten und Frostzeiten und, je näher sie der Gegenwart kommen, von Eingriffen des Menschen. Eine bildschöne, vorsichtige Empfehlung, der Angst das Energiesparen vorzuziehen.

DIE ZEIT