Henkel: Nein, überhaupt nicht. Die Zielsetzung war 20.000 über einen Zeitraum von über zwei Jahren. Die Periode läuft ja erst Ende des nächsten Jahres aus, und da sind eigentlich 8.000 eine ganz gute Zahl und man kann - glaube ich - diese ganze Diskussion um diese Greencard nicht nur an diesen Zahlen messen, sondern sie hatte ja interessante Nebeneffekte.

Gerner: Nämlich?

Henkel: Nun ja, zum Beispiel, dass in Deutschland seit der Diskussion über Zuwanderung viel nüchterner diskutiert wird. Die Zuwanderungskommission, der ich ja angehörte, wie Sie zu recht sagten, wäre nach meiner festen Überzeugung ohne diese vorangegangene Greencard-Diskussion überhaupt nicht aufgesetzt worden. Übrigens sind seit der Diskussion um die Greencard die Hörsäle für Informatik in Deutschland wieder voll, sie waren vorher halb voll - oder halb leer, wenn Sie wollen.

Gerner: Die Wirtschaftsbosse haben letztes Jahr gesagt, es fehlen uns 100.000 Computerexperten. Ist der Bedarf überschätzt worden?

Henkel: Das ist möglich. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Wir erkennen doch ganz deutlich, dass Deutschland Schwierigkeiten hat, attraktiv zu sein für diese Art von Spezialisten. Das hat ein paar objektive Gründe, die man nachvollziehen kann - zum Beispiel: In Deutschland wird natürlich deutsch gesprochen, und Inder oder Bulgaren sprechen erst einmal ihre eigene Heimatsprache, und die zweite Sprache, die sie dann können, ist meistens englisch. Und sie werden ja überall gesucht. Großbritannien sucht Informationstechniker; in den Vereinigten Staaten werden ca. 600.000 Informationstechniker gesucht, obwohl dort die Konjunktur im Augenblick nicht so stark ist. Also, Deutschland befindet sich im Wettbewerb um diese Leute, und da ist die Sprache ein Problem. Aber ich vermute mal, es gibt noch viel größere.

Gerner: Ist nicht ein Grund für die Zahl, die nicht einmal 10.000 beträgt - ich nannte sie eben auch -, dass zögerlich die Arbeitserlaubnis nur auf 5 Jahre begrenzt wird. Das klingt so, als ob man den neu Zugekommenen halbherzig nur eine neue Heimat geben will.

Henkel: Das ist richtig. Ich halte das auch für falsch, und der Vorschlag der Zuwanderungskommission war ja auch, für eine begrenzte Anzahl von Spezialisten diese Periode der Testzeit aufzuheben. Denn es kommt hier jemand her mit seiner Frau, hat vielleicht zwei Kinder - oder eine Frau mit ihrem Mann -, und die sollen nach fünf Jahren wieder weg oder sie sind nicht so sicher, ob sie bleiben dürfen. Diese Restriktion gibt es in Amerika nicht.