Auf dem Boden liegen Schuttbrocken und PVC-Rohre. Eine dicke Staubschicht bedeckt das Stäbchenparkett, das bei der letzten Renovierung eingeklebt worden ist. Einmal stündlich hält der Bummelzug von Köln nach Koblenz. Alle andern Züge rasen vorbei. Der Künstlerbahnhof Rolandseck ist geschlossen. Gleich hinter den Schienen geht es hinauf in den Wald. Ein schöner dichter Wald ohne Spaziergänger, Landschaftsschutzgebiet. Oben auf dem Hügel soll ein prächtiges Museum entstehen, nach einem Entwurf von Richard Meier, weiß in die Ferne leuchtend und durch einen 45 Meter hohen Aufzugsturm mit dem Bahnhof verbunden. Schon vor drei Jahren hätte es fertig sein sollen. Der Bund und Rheinland-Pfalz hatten mehrere Millionen Mark für seinen Bau eingeplant. Bislang ist nicht einmal der Grundstein gelegt. Im August soll Meier das Projekt nun zum dritten Mal angehen.

Das nicht vorhandene Museum von Rolandseck bei Remagen ist Teil eines äußerst verworrenen Streits um einen Künstler, zwei Ehefrauen und einen rätselhaften Impresario. Er beschäftigt ein Dutzend Anwälte in drei Ländern. Vier Prozesse sind derzeit in der Schwebe. Angefangen hat das Gezänk irgendwann zwischen 1978 und 1988. Seither hat sich so viel Stoff gesammelt, dass sein Mittelpunkt kaum noch auszumachen ist: Hans oder Jean Arp, der große deutsch-französische Künstler, Dada-Mitbegründer, Bildhauer und Dichter. Zu seinen Ehren sollte oberhalb des Bahnhofs Rolandseck ein Museum von europäischem Rang entstehen - tief in der bundesrepublikanischen Provinz, in der er nie zu Hause gewesen ist.

Fieberhafter Sammelzwang

Hans Peter Wilhelm Arp wurde 1886 in Straßburg geboren. Der Vater war Deutscher, die Mutter Französin. Als junger Mann reiste Arp erst nach Paris, dann nach Weimar und zog 1909 in die Schweizer Berge - ein Leben zwischen den Staaten und den Welten. Vierzig Jahre lang war Arp Deutscher, vierzig Jahre lang Franzose, am Ende starb er in Basel; Schweizer, wie seine Frau, wollte, konnte er aber nicht werden. Geheiratet hatten Hans und Sophie Taeuber-Arp im Tessin. Dort sind sie auch beerdigt, in einem Grab auf dem Friedhof von Locarno: Sophie Taeuber-Arp (gestorben 1943), Hans Arp (1966) und Arps zweite Frau, die deutschweizerische Kunstsammlerin Marguerite Arp-Hagenbach (1994).

Der Kaufmann, Impresario und Kunstsammler Johannes Wasmuth, fünfzig Jahre jünger als Arp und auch inzwischen gestorben, spielt die zweite Hauptrolle in dem Erbschaftskrimi. Damals war Wasmuth ein Mann mit vielfältigen Beziehungen, "der Wohltäter", wie die Rheinische Post im Juni 1966 titelte. Ein Mann mit Herz, mit Ideen und einer Portion Größenwahn, der das Hilfswerk Kinder in Not auf die Beine stellte und Prominente wie den Kabarettisten Wolfgang Neuss, den Pianisten Stefan Ashkenase, den Pantomimen Marcel Marceau und den Maler Oskar Kokoschka für sich und seine Sache gewann.

Als Arp starb, residierte der ewige Junggeselle Wasmuth unter spartanischen Bedingungen in einem Turm des wilhelminischen Prachtbahnhofs Rolandseck. Die Bahn wollte das Gebäude abreißen, aber der 29-jährige Johannes Wasmuth mietete es - und musste von diesem Moment an für zahlende Kundschaft sorgen, um die Betriebs- und Renovierungskosten einzuspielen. Die ersten Gelegenheitsmieter von Rolandseck waren Bonner Studenten, die für wenig Geld Feste veranstalteten. Später haben Helmut Kohl und Rudolf Scharping ihre Geburtstagsfeiern in Rolandseck ausgerichtet.

Bei seinem Tod 1996 war Johannes Wasmuth längst aus der Wohltäterphase der Nachkriegszeit herausgewachsen. Er hatte Kunst gekauft, gesammelt, spekuliert und manchmal mehr verloren, als auf seinem Bankkonto lag. Die Franzosen haben einen Ausdruck für das Leiden, das Wasmuth quälte - collectionite aigue, fieberhafter Sammelzwang. In seiner Obhut befanden sich zwei umfangreiche Kunstsammlungen. Die eigene - und ein großes Konvolut aus dem Nachlass von Hans Arp. Obwohl dieser Teil auf dem Papier eindeutig zugeordnet war - seit 1978 besteht eine "Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V." mit Sitz in Rolandseck -, sind die Grenzen zum persönlichen Eigentum in der Wirklichkeit wahrscheinlich leicht verschwommen gewesen. Wie ein Freund sagt: "Wasmuth war kein Buchhaltertyp, der strikt auf getrennte Kassen geachtet hätte." Manch renommierter Kunsthistoriker, der sich in deutsch-französischen Angelegenheiten oder im Werk Arps auskennt, drückt sich in Hintergrundgesprächen weniger diplomatisch aus.