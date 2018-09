Inhalt Seite 1 — Kein Stäubchen zu klein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Realität gibt es. Und uns in ihr drin. Solche Meinungen, die beinahe schon Gewissheiten sind, entstehen vor dem Fahrkartenautomaten; die U-Bahn fährt ein, wir lassen ihn, verschwinden die Rolltreppe hinunter, gerade noch stemmen wir die Tür wieder auf, da begrüßt uns der Kontrolleur, eine Frau lächelt uns zu. Ist das jetzt Realität oder ein französischer Film wie Eric Rohmers Claires Knie? Oder gar Fernsehen, der neue Roman von Jean-Philippe Toussaint, in den achtziger Jahren bekannt geworden durch Monsieur oder Das Badezimmer? Toussaint hat sich immer deutlicher dem angenähert, was wir Alltag nennen. Er versetzt ihn mit einer Spielfigur, die ein Ich-Erzähler ist, der Toussaint gleicht.

Das mit dem "Alltag" ist beinahe schon eine Debatte. Oft, wenn im Zusammenhang mit Literatur davon die Rede ist, meint das, es gehe in dem erwähnten Buch um das harte Leben oder eben nicht. Um die Existenz irischer Sozialhilfeempfänger, chinesischer Rikschafahrer, alternder Club-Animateure. Also um Menschen, die in unserem Alltag gewöhnlicherweise fehlen. Was wohl den Grund dafür abgibt, dass deutsche Schriftsteller, die Alltag in letzter Zeit zum Thema machen, schon wieder verpflichtet scheinen, unter dessen wohlanständiger Langeweile ein wenig zu leiden.

Mit dem Tabu-Thema "Alltag eines Nichtstuers, der sich nicht anzuöden scheint" beschäftigt sich jetzt Toussaint. Und nebenbei auch noch mit dem Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit, von Literatur, Malerei und Fernsehen. Toussaints Held und Ich-Erzähler ist ein Kunsthistoriker romanischer Herkunft, der aufgrund eines Stipendiums einen Berliner Sommer verleben darf. Seine Frau Delon ist mit dem kleinen Sohn und einem zweiten Kind im Bauch gerade nach Italien gefahren. Der Forscher bleibt in der neuen Hauptstadt, wo er über Tizian und das Verhältnis von Kunst und Politik forschen möchte. Ausgangspunkt und "emblematisches Zentrum" der geplanten Studie ist nichts Großes, eher etwas ganz Kleines. Eine Szene in Der Sohn Tizians, einer Erzählung des Alfred de Musset, in der davon die Rede geht, dass Karl V. einmal Tizian besucht habe, wobei diesem, schon älter, auf einer Leiter, der Pinsel aus der Hand gefallen sei. Welchen der Kaiser aufgehoben habe, um den Vorrang der Kunst vor der Politik anzuzeigen. Aber das ist nur eine Interpretation. Der "Zentralgedanke" der Studie des Ich-Erzählers wird sein, dass nicht das Vorher-Bücken des Kaisers interpretationsbedürftig sei, sondern Tizians Provokation, im Beisein des Auftraggebers den Pinsel fallen zu lassen.

Mit dem Fernsehen hört der Forscher eines Tages auf, was dazu führt, dass es eine "maßlose Bedeutung" für ihn gewinnt. "Aber ich tat, als sei nichts." Filme, tröstet er sich, habe er ohnehin nie im Fernsehen angesehen ("so wie ich auch keine Bücher in Blindenschrift lese"). Das Fernsehen biete nur "das Schauspiel der Realität", einen "Anschein", den es auch nur "an sich erweckt, aus Versehen sozusagen".

Toussaint erzählt provozierend nebenbei. Doch sofort freut man sich an den Details der Beobachtungen, an den zugespitzten Gedanken. Beides regt dazu an, diese Erzählweise "genau" zu nennen. Das Problem des Postulats der "Genauigkeit" in der Literatur ist nur, dass es eine Art Hausaufgabe des Dichters vorauszusetzen scheint, die, wenn man sich ordentlich Mühe gibt, gelöst werden könnte. Was nun voraussetzt, dass der, der "genau" sagt, schon weiß, wie die Welt ist.

Was wahrnehmungsmethodisch hinter den Gedanken und Beobachtungen des Ich-Erzählers steht, könnte man die gleichschwebende Aufmerksamkeit nennen, die Toussaint der Welt entgegenbringt: kein Stäubchen zu klein, und das Leichte kann mit dem Schwierigen verbunden werden, die Malerei mit dem Fernsehen, das Ausruhen mit dem Nachdenken über Kunst. Ein Buch wird nicht geschrieben; es entsteht, indem man, was man schreiben möchte, langsam in sich eindringen lässt, wobei ein immer dichteres Netz von Gedanken-Gefühlen im Kopf entsteht, während man auf dem Rücken im Halensee schwimmt, beispielsweise.

Fernsehen spielt ausschließlich in Berlin. Wie sieht Toussaint, der nicht nur fürs Fernsehen gearbeitet hat, der auch lange in Madrid gelebt hat, die Stadt auf ihrem mythischen Weg zur Metropole, die sie gerne wäre? Ohne als Autor unter dem Druck der deutschen Schriftsteller zu stehen, doch bitte einen Metropolenroman zu schreiben? Ganz anders, als man es sich denkt. Berlin in seinen Gebäuden kommt beinahe nur in einem Privatmaschinen-Flug über die Stadt vor, der zeigen soll: Hier gibt es nichts zu sehen. Toussaint lässt ein paar Namen fallen, doch die ironisch-emblematische Mitte seiner Berliner Betrachtungen ist vor allem zwei Familien gewidmet. Einer westlichen, einer östlichen, beide so knapp wie köstlich karikiert: Die Dreschers, er FDP-Abgeordneter, haben zahllose Pflanzen, etwa einen großartigen Farn, den der Ich-Erzähler im Sommer pflegen sollte, aber vergisst. Während Schweinfurths, wohnhaft Rilkestr. 14, Block D, Wohnung 438, sich, während der Ich-Erzähler auf ihre Tochter wartet, zuerst einen Dokumentarfilm über Eisenbahner, dann Baywatch im Fernsehen ansehen. Wie fremde Astronauten sieht Toussaint die einheimischen Berliner allesamt.