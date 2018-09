Inhalt Seite 1 — Intime Notizen für alle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Internet ist ihre Schublade - dorthin legen sie Tag für Tag ihre Journale, für jedermann offen zugänglich. Sie nennen diese Tagebücher Weblogs, Protokolle eines Lebens im Netz, und sich selbst bezeichnen sie kurz als Blogger.

Peter Praschl ist einer von ihnen. Der Österreicher mit Wohnsitz Hamburg ist im Hauptberuf Journalist, Autor bei der Frauenzeitschrift Amica. In seinem Weblog, Bestandteil eines Online-Magazins mit dem schönen Namen Sofa, kommentiert Praschl in freier, subjektiver Folge Fundsachen seines Alltags - vom Slogan aus der Käsewerbung bis zum Medienecho auf den Tod von Hannelore Kohl. Ein Ausgleich für die Zwänge des journalistischen Alltags? "Die Form des Weblogs ist sehr flexibel", sagt Praschl, "man kann dort ebenso ,Ein-Sätzer' veröffentlichen wie lange, lange Texte - so ein Kraut- und Rüben-Prinzip ist in Zeitschriften und Zeitungen natürlich kaum möglich."

Aus Kraut und Rüben entwickelt sich langsam ein eigenes publizistisches Genre. Die Spanne reicht weit: von kommentierten Link-Listen, in denen die Autoren die Nuggets ihrer Netz-Recherchen zur Schau stellen, wie John Bargers legendärem Weblog Robot Wisdom, bis hin zu sehr intimen, teilweise literarisch ambitionierten Diarien.

Viele der Autoren verweisen aufeinander. Da zitiert zum Beispiel das stark kulinarisch geprägte freitagsfish unter dem Titel gnocchi per post aus einer (fiktiven? echten?) Leserzuschrift: "Und um meiner nicht ungeliebten Rolle als unverbesserlicher Besseresserwisser zu entsprechen (und um einem starken orthografischen Betreuungsbedürfnis nachzukommen), sei nur noch mitgeteilt, dass man Gnocchi natürlich Gnocchi schreibt, also mit einem essenziellen H nach den beiden C, wie in Pinocchio; denn sonst hießen die Dinger ja ,Gnotschi', und wer will so was dann essen?" Freitagsfish antwortet: "oh, natürlich, entschuldigung! wir bringen ihnen sofort einen neuen teller! entschuldigen sie vielmals! // (in der küche): fish! mach noch mal einen neuen teller mit diesen italienischen kartoffeldingern! und die katze bekommt keine mehr!" - wobei das Wort "katze" verlinkt ist mit einer Gnocchi/Gorgonzola-Episode aus dem Weblog nightCAT diaries ("and when the water is boiling, drop in the gnocchi and wait till they rise to the occasion, for what goes down, must come up"), die mit den Worten endet: "... and this calls for your favourite red wine and deep glasses and deep kisses and anything else that makes your head spin, while the full moon is watching."

Gibt es so etwas wie die "reine Lehre" des Weblogs? Jörg Kantel, Autor des Diariums Schockwellenreiter, verneint: "Die Bandbreite ist gerade in Deutschland sehr groß geworden. Zwischen Blogs ,im eigentlichen Sinne' und Tagebüchern oder literarischen Experimenten kann man mittlerweile keine scharfe Grenze mehr ziehen. Ein Weblog ist für mich alles, was mit einer entsprechenden Software erstellt wurde."

Und selbst diese Definition erscheint unnötig restriktiv, wenn man an große Vorbilder denkt, wie Justin Halls links.net. Im Jahr 1994, als 19-Jähriger, begann der Amerikaner damit, seinen kompletten Alltag im Internet zu protokollieren - mit einer Offenheit und Detailversessenheit, die aus manchen seiner Freundinnen Ex-Freundinnen machte. In den folgenden Jahren tourte Hall durch die USA und erteilte vielen Anhängern Unterricht in einem konsequenten "Web-Lifestyle".

Herausmegafonieren des Ichs?