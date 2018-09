So etwas hatte es wirklich noch nie gegeben: Eine Bundesligamannschaft spielt in grünen Trainingsleibchen. Es passierte in der vergangenen Saison, bei einem Auswärtsspiel gegen den Zweitligisten LR Ahlen. Die Ahlener durften als Heimmannschaft das Trikot wählen, und sie spielten in ihrem traditionellen Rot-Weiß. Nun haben wir ja auch rote Trikots, aber Rot-Schwarz wäre dem Schiedsrichter zu viel Rot gewesen. Also wollte ich die Mannschaft ganz in Grau auflaufen lassen. Neben Rot-Weiß und Rot-Schwarz ist das unsere dritte Variante

jeder Zeugwart muss schließlich drei Farben vorhalten. Grau wollte der Schiedsrichter aber auch nicht, er sagte, weil er das schlecht sehen könnte. Der Mann hatte irgendein Augenproblem. Am Ende hab ich mir gesagt: Nemme wa halt die grünne Leibsche! Wir waren natürlich der Lacher Nummer eins. Zum Glück haben wir 1 : 0 gewonnen. Jetzt packe ich immer noch einen Satz schwarzer Trikots ein.

Zeugwart Günther Vogt, 1. FC Nürnberg