Diskriminierte Kranke Psychisch Kranke kommen in den Medien schlecht weg. Zu diesem Schluss kamen zwei Mediziner der Freiburger Uniklinik. Sie hatten über sechs Monate hinweg die Berichterstattung in Tageszeitungen verfolgt. In 80 Prozent der Artikel über psychisch Kranke kämen sie als Gewalttäter und Verbrecher vor, stellten die Wissenschaftler fest. Tatsächlich gehen nur 5 Prozent der Verbrechen auf das Konto von geistig Verwirrten. Die einseitige Berichterstattung schüre Vorurteile. Diese fallen auf fruchtbaren Boden. Jeder fünfte Deutsche hält Schizophrene für gefährlich, wie Meinungsforscher der Uniklinik Düsseldorf kürzlich herausfanden. Galaxie mit Miniherz Im Zentrum einer Galaxie haben Astronomen bisher stets ein Schwarzes Loch gefunden. Entsprechend überrascht dokumentierten sie nun das erste Sternensystem, dessen gefräßiges Herz zu fehlen scheint (Science Express, 19.Juli). Schwarze Löcher sind kollabierte Sterne, in denen die Gravitationskraft so stark ist, dass ihr nicht einmal das Licht entkommen kann. Das Zentrum der Galaxie M33 sei, falls es überhaupt existiere, höchstens 3000 Sonnenmassen schwer, erklärten die Forscher aus New Jersey. Das wäre tausendmal leichter, als man es bisher für möglich hielt, denn das bislang leichteste Schwarze Loch hält die Milchstraße zusammen und ist drei Millionen Sonnenmassen schwer.