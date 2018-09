BELLETRISTIK

Jonathan Kellerman:Monster. Aus dem Amerikanischen von Christoph Hahn; Goldmann Verlag, München 2001; 512 S., 15,- DM

Für diejenigen, die sich nach der allotopischen Relaxtheorie richten, die besagt, dass man Bücher lesen sollte, die nichts mit dem Urlaubsort zu tun haben, bietet Kellerman triebabführende Ent-Spannung. Der Thriller spielt in einem Hochsicherheitsgefängnis für psychisch Destruktive. Dort kommt der forensische Psychologe Alex Delaware einer netten kalifornischen Familiengeschichte auf die Spur. Jede Menge Leichen, Schauder, Perversionen. Puuh.

Cay Rademacher:Mord im Tal der Könige. Hist. Roman; Nymphenburger, München 2001; 400 S., 39,90 DM

Für Ägyptenreisende und Anhänger der homotopischen Relaxtheorie, nach der man sich am besten entspannt, wenn man Bildungsstoff an authentischen Schauplätzen konsumiert. Schluss mit Arbeit, Schluss mit Macht: Im Jahre minus 1207 wird Kenherchepeschef, Aufseher der Grabanlagenbauten im Tal der Könige, erschlagen. Schreiber Rechmire ermittelt. Endlich erfährt man, wozu die Königsgräber am "Ort der Wahrheit" wirklich dienten. Mit Karte. Keine Restaurantempfehlungen.

SACHBUCH

Christian Graf (Hg.):Lexikon der Singer & Songwriter - vom Protestsong zum Neo-Folk; Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2001; 442 S., 29,80 DM